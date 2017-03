Khám người, phát hiện 100 viên ma tuý ở chỗ "kín" phụ nữ

Chiều 4-6, Công an huyện An Dương - TP Hải Phòng cho biết, vào hồi 22 giờ 30 phút ngày ngày 3-6, tại khu vực làng Trang Quan, xã An Đồng, huyện An Dương (Hải Phòng), Đội Cảnh sát điều tra tội phạm ma tuý Công an huyện này đã phục kích, bắt quả tang Nguyễn Thị Thu Hiền (SN 1974, đăng ký hộ khẩu thường trú tại số 6, ngõ Hàng Gà, đường Cát Dài, quận Lê Chân, Hải Phòng) có hành vi vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Nguyễn Thị Thu Hiền đã giấu 100 viên ma tuý tổng hợp vào chỗ "kín" Là đối tượng có 3 tiền án với tổng cộng 10 năm tù giam về tội ma tuý và đánh bạc, nên Nguyễn Thị Thu Hiền thừa gian ngoan xảo quyệt cũng như thủ đoạn đối phó với cơ quan chức năng. Khi bị tiến hành kiểm thể, Hiền vẫn tự tin cho rằng lực lượng công an không thể phát hiện 100 viên ma tuý tổng hợp (“thuốc lắc”) đã giấu vào chỗ “kín” của phụ nữ. Song "chiêu độc" này của Hiền cũng vẫn bị lực lượng công an phát hiện. Bước đầu, Nguyễn Thị Thu Hiền khai nhận đã mua số ma tuý trên tại đường Miếu Hai Xã (quận Lê Chân) và đem về làng Trang Quan để tiêu thụ. Trong khi vận chuyển, thị đã bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ. Cơ quan điều tra cho biết thêm, đây là một trong những loại ma tuý tổng hợp loại mới nhất, có mầu vàng, dạng nén, hình bông hoa 3 cánh quả trám, vừa được đưa vào Việt Nam. Hiện cơ quan công an đang tích cực điều tra mở rộng án. Theo M.Phương (NLĐO)