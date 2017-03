Khám phá 4 đường dây lừa bán người ra nước ngoài

Trong các vụ án này, thủ đoạn của đối tượng buôn người thường là lợi dụng mối quan hệ họ hàng và sự thiếu hiểu biết, nhẹ dạ cả tin của một số người dân để rủ rê, lôi kéo họ đi làm ăn, được trả lương cao, có cuộc sống sung sướng hơn… Sau đó thì bán sang Trung Quốc.

Mẹ và con trai câu kết lừa bán người

Mường Típ và Mường Ải, hai xã biên giới đặc biệt khó khăn của huyện miền núi Kỳ Sơn (Nghệ An) thuộc địa bàn quản lý của Đồn Biên phòng Mường Típ gần đây xuất hiện một số đối tượng lạ mặt, tuyển lao động phổ thông, đặc biệt là phụ nữ nằm trong độ tuổi từ 18-25 đi giúp việc hoặc bán hàng… Một số trường hợp có nhu cầu tuyển lao động thực sự, song cũng có đối tượng lợi dụng để lừa bán người sang Trung Quốc.

Trước tình hình trên, BĐBP tỉnh Nghệ An đã tập trung xác minh, làm rõ, đã bắt giữ các đối tượng mua bán người như Vi Thị Hoa và Lô Thị Tý (cùng trú tại Nghệ An), giải cứu thành công 3 nạn nhân; hay ổ nhóm do Vi Thị Huế (ở Tương Dương, Nghệ An) cầm đầu…



Đặng Nhật Tân và Lữ Thị Dậu.

Tháng 9/2013, Phòng PCTP ma túy, BĐBP Nghệ An và Đồn Biên phòng Mường Típ phát hiện Deng Diu Long (quốc tịch Trung Quốc) và mẹ là Lữ Thị Dậu (ở Chiêu Lưu, Kỳ Sơn, Nghệ An) vào Mường Típ tuyển người đi lao động ở Trung Quốc với mức lương 200 nghìn đồng/ngày. Dậu đã liên hệ được với hai nạn nhân là chị Lữ Thị Th. và Lương Thị Th. (cùng trú tại Nghệ An) đang có nhu cầu lao động… Các trinh sát xác định, Dậu từng có thời gian sang Trung Quốc sinh sống và lấy chồng.

Ngày 13/9, Lữ Thị Th. và Lương Thị Th. rời khỏi Nghệ An cùng với Dậu… Tờ mờ sáng 15/9, khi các đối tượng đang chuẩn bị đưa người từ Quảng Ninh sang Trung Quốc thì bị tổ công tác BĐBP Nghệ An và Quảng Ninh bắt giữ. Đối tượng người Trung Quốc khai tên là Zeng Zi Xin (tức Đặng Nhật Tân, 51 tuổi). Tân là đối tượng người Hoa, gốc Việt, đã sang Trung Quốc sinh sống từ năm 1978.

Theo lời khai của Tân và Dậu thì cả hai quen nhau ở Trung Quốc. Biết Dậu thường về Việt Nam thăm thân, đối tượng này đặt vấn đề với Dậu về Việt Nam "tuyển" người. Theo thỏa thuận giữa Tân và Dậu thì mỗi cô gái, Tân sẽ trả cho Dậu từ 10-20 triệu đồng, tùy theo ngoại hình của từng người… Dậu nhận lời và rủ con trai về Việt Nam "tuyển" người nhưng đã bị phát hiện và bắt giữ.

Hai vợ chồng trong đường dây mua bán người

Gần một tháng đã trôi qua nhưng mỗi khi nhớ lại sự việc đã xảy ra, cháu Cụt Thị X. (10 tuổi, trú tại huyện Kỳ Sơn), nạn nhân của vụ mua bán người vẫn bàng hoàng sợ hãi. Với các thành viên trong gia đình cháu X. thì đó là sự biết ơn đối với BĐBP. Qua công tác quản lý địa bàn, Đồn Biên phòng Mường Típ và Phòng PCTP ma túy, BĐBP tỉnh Nghệ An có thông tin về người đàn ông tên là Xeo Phò Cam (26 tuổi, HKTT tại xã Hữu Niệm, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) và một đối tượng nữ vào địa bàn xã Mường Típ tuyển phụ nữ trẻ đi lao động ở Trung Quốc với mức lương từ 10 đến 15 triệu đồng/tháng, công việc chủ yếu là bán hàng.



Các đối tượng Uyên, Cam và Mai.

Nếu nhất trí đi, Cam sẽ trả cho 30 triệu đồng, trước mắt người lao động sẽ được tạm ứng 10 triệu đồng, khi nào ra đến TP Móng Cái sẽ có người ở bên Trung Quốc sang đưa nốt số tiền còn lại. Đối tượng Cam đã nhận được yêu cầu cần đi lao động của cháu Cụt Thị X. Đối tượng này hẹn cháu X tại thị trấn Mường Xén…

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 1/9, tại Km số 3, phường Hải Yên, TP Móng Cái (Quảng Ninh), tổ công tác thuộc BĐBP Nghệ An và Quảng Ninh mật phục, bắt quả tang Cam đang đưa nạn nhân X. qua biên giới. Từ lời khai của Cam và nạn nhân X., lực lượng đánh án BĐBP đã bắt giữ Mong Văn Uyên (28 tuổi) và Lữ Thị Mai (26 tuổi, cùng trú tại Hữu Kiệm, Kỳ Sơn), vợ của Cam về hành vi mua bán người.

Theo lời khai của Cam thì sau khi nhận lời của một đối tượng nữ tên là Giang, Cam cùng với Uyên, một người hàng xóm tổ chức "tuyển" người. Vụ việc thành công với sự tiếp sức đắc lực của Mai. Mai, Cam và Uyên đã tiếp cận với cháu X., vẽ ra viễn cảnh về một cuộc sống tươi đẹp nơi xứ người. Theo đó, nếu cháu X. sang Trung Quốc sẽ lấy được chồng giàu có… Đang trong tình cảnh khó khăn, cháu X. đã nhận lời.

Đến ngày 28/9, các vụ án trên đã được BĐBP tỉnh Nghệ An chuyển đến Công an tỉnh Nghệ An, xử lý theo thẩm quyền.



Theo Xuân Mai (CAND)