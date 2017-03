Khám phá “đường dây thi hộ” tiếng Hàn đi xuất khẩu lao động

Cơ quan công an đã bắt giữ ít nhất một nghi phạm trong đường dây này và đang điều tra mở rộng vụ án.

Vụ việc được khám phá vào ngày 25-4-2010 tại địa điểm thi thuộc nhà V, Đại học Sư phạm Hà Nội. Cơ quan công an phát hiện một nghi phạm có hành vi xem đề thi, giải đề và gửi tin nhắn bằng điện thoại di động cho các thí sinh trong phòng thi.

Kiểm tra nghi phạm này, cơ quan công an thu giữ được thẻ giám sát thi, một điện thoại di động và một khoản ngoại tệ lớn. Khám xét nơi ở của nghi phạm này, cơ quan công an thu giữ thêm hơn 200 triệu đồng.

Tại cơ quan công an, nghi phạm khai nhận là Phạm Duy Tân (sinh 1983, tạm trú tại Tân Triều, Thanh Trì), là giáo viên dạy tiếng Hàn của Trung tâm cơ giới đường bộ Yên Viên, Gia Lâm.

Được biết, để có thẻ giám sát thi lọt vào phòng thi, Phạm Duy Tân được một cán bộ là lãnh đạo một công ty liên quan đưa cho. Sau đó, Tân tổ chức giải đề và sử dụng điện thoại nhắn tin cho thí sinh. Vụ việc sau đó được Công an Q.Cầu Giấy chuyển tới Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an điều tra theo thẩm quyền.

Đợt kiểm tra này toàn quốc có trên 30.000 người lao động đăng ký tham dự. Riêng tại địa điểm thi ở Q.Cầu Giấy có trên 7.000 người đăng ký dự thi.

Được biết, lệ phí thi kiểm tra tiếng Hàn theo quy định là 17 USD/người nhưng nhiều lao động cho biết số tiền chi cho cò để được trúng tuyển lên đến nhiều triệu đồng.

Theo M.QUANG (TTO)