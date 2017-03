Khám phá đường dây trộm cắp trong Công ty Sơn Toa

Từ năm 2011 đến nay, công ty luôn bị thất thoát số lượng sơn thành phẩm rất lớn. Đầu tháng 4-2013, Công an thị xã Dĩ An xác lập chuyên án để điều tra. Ngày 1-9-2013, Công an thị xã Dĩ An đã bắt được 11 đối tượng đều là nhân viên của Công ty Sơn Toa Việt Nam, gồm: Vũ Nguyên Khôi (SN 1979, ngụ xã Cẩm Đường, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai), Trịnh Thái Hậu (SN 1992, Bình Dương), Phạm Ngọc Đặng (SN 1992, Bình Dương), Nguyễn Văn Hiếu (SN 1991, Ninh Thuận), Nguyễn Trọng Quốc (SN 1993, Bình Dương), Nguyễn Đình Vũ (SN 1983, Đồng Nai), Danh Châu Tuấn (SN 1990, An Giang), Lê Phát Hưng (SN 1985, Đồng Nai), Nguyễn Hoàng Liệt (SN 1977, Cà Mau), Nguyễn Ngọc Hải (SN 1980, Tiền Giang) và Trương Văn Hậu (SN 1990, Bình Dương).



Vũ Nguyên Khôi (cầm đầu), Hiếu, Quốc, Liệt, Vũ

Các đối tượng khai nhận, với vai trò là thủ kho của công ty, Vũ Nguyên Khôi thấy số sơn thành phẩm có giá trị cao nên nảy sinh ý đồ chiếm đoạt. Khôi móc nối với nhân viên làm việc ở các bộ phận rồi chia thành bốn nhóm để thực hiện ê-kíp trộm. Nhóm một là các nhân viên đang làm việc ở kho 3, gồm: Hưng, Vũ, Quốc, Tuấn. Nhóm này có nhiệm vụ lấy sơn chuyển xuống kho 77. Nhóm thứ hai làm việc tại kho 77, gồm: Khôi, Hải, Đặng, Hậu và Hiếu lấy sơn chất lên xe tải của công ty. Nhóm thứ ba là do tài xế tên Dũng và một người chưa rõ lai lịch điều khiển xe chở hàng đến cổng công ty. Tại đây hai bảo vệ Liệt và Hậu giả vờ kiểm tra qua loa rồi để đồng bọn chở hàng ra ngoài đưa đi tiêu thụ ở nhiều nơi. Số tiền bán được từ tài sản trộm cắp trị giá hàng trăm triệu đồng, Khôi chia cho đồng bọn. Từ năm 2011 đến nay, chúng đã hàng chục lần lấy trộm sơn của Công ty Sơn Toa Việt Nam. Công an thị xã Dĩ An đang truy bắt một số đối tượng liên quan còn lại.



Theo MINH THẮNG (CATP)