Khám phá nhanh án mạng ở quán rượu ốc

Ngày 1-1-2011, Công an huyện Hoài Đức, Hà Nội điều tra vụ giết người xảy ra ngày 31-12-2011, tại khu 6, thị trấn Trạm Trôi, huyện Hoài Đức, đã bắt Nguyễn Văn Thái (SN 1991), Lê Danh Đạt (SN 1989) và Nguyễn Khắc Vũ (SN 1979), đều ở thôn Hậu Ái, xã Vân Canh, huyện Hoài Đức và Cao Văn Phong (SN 1994, ở thôn Lưu Xá, xã Đức Giang, huyện Hoài Đức) về hành vi giết người.



Cụ thể: Hồi 1h30 ngày 31-12, Bệnh viên đa khoa huyện Hoài Đức tiếp nhận nạn nhân đã tử vong là anh Nguyễn Hiền Tùng (SN 1990, ở thôn Lưu Xá, xã Đức Giang, huyện Hoài Đức), bị vết đâm tại vùng ngực trái. Sau khi nhận tin báo, Công an huyện Hoài Đức phối hợp Phòng CSHS CATP, Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội, Viện Kiểm sát huyện Hoài Đức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, tổ chức điều tra xác định nội dung vụ án:





Khoảng 24h ngày 30-12-2011, Thái và Đạt đi xe máy đến quán ăn của anh Nguyễn Văn Minh (SN 1978, ở khu 6, thị trấn Trạm Trôi, Hoài Đức) uống rượu được một lúc, thì có một tốp thanh niên khoảng 6 đến 7 người trong đó có 1 người tên là Đạt (SN 1991, ở Lai Xá, Kim Chung) và 1 thanh niên tên Sáng (SN 1991, ở xã Đức Giang) đến nhập mâm ngồi cùng uống rượu với Đạt và Thái. Một lúc sau có 2 thanh niên về trước. Sau đó, Thái đi vệ sinh, khi quay lại bị 2 thanh niên cầm dao chém Đạt và chém Thái.



Sau khi bị chém, Thái được anh Minh chủ quán đưa đi bệnh viện khâu vết thương. Tại bệnh viện, Thái đưa điện thoại cho Phong và bảo Phong điện cho Vũ mang dao đến tìm 2 thanh niên đánh Thái để trả thù. Vũ mang 2 con dao đến gặp Thái, Phong, Đạt ở bệnh viện Hoài Đức. Sau đó, cả bọn đi xe máy tìm 2 thanh niên đã đánh Đạt và Thái lúc trước.



Cùng thời điểm trên, tại quán bán ốc của chị Nguyễn Thị Liên (SN 1963, ở khu 6, thị trấn Trạm Trôi, huyện Hoài Đức) có anh Nguyễn Hiền Tùng; Phạm Văn Quyền (SN 1989); Phí Đắc Nhất (SN 1988); Đỗ Phú Tiến (SN 1985); Nguyễn Hữu Phương (SN 1985) và Hiếu bạn của Tiến đang ngồi uống rượu. Khoảng 0h5 ngày 31-12, thì anh Tùng làm vỡ chai rượu. Thấy Tùng và Nhất cãi nhau, Tiến vào can.



Lúc đó Đỗ Phú Mạnh (SN 1987, là em trai Tiến) đang uống rượu quán nhà Trịnh Văn Thắng (SN 1985, ở thôn Cao Hạ, xã Đức Giang) đối diện quán chị Liên thấy cãi nhau nên Mạnh và Thắng đi sang. Mạnh can Tùng, Nhất hỏi “làm sao lại đánh nhau”. Mạnh túm cổ áo Nhất kéo lại thì cả hai ngã xuống đất. Tùng lao vào đấm Thắng thì bị Thắng đấm lại trúng vào mặt. Tùng choáng váng ngã đập đầu xuống ghế làm cháy máu. Sau đó, mọi người can ngăn và đưa Tùng đi điều trị, nhưng Tùng không đi.



Anh Nguyễn Duy Kỷ (SN 1989, ở Lưu Xá, Đức Giang) trên đường về nhà gặp Tùng, Nhất, Quyền, nên đã lấy xe chở Tùng đi bệnh viện Hoài Đức. Cùng lúc đó, Thái, Vũ, Đạt, Phong đi đến. Thái cầm 1 con dao bầu, Vũ cầm 1 con dao bầu, Đạt cầm 2 viên bê tông. Thái cầm dao xông vào đâm 1 nhát trúng ngực trái anh Tùng (làm thủng tim). Sau khi đâm Tùng, Vũ chở Thái chạy về thôn Hậu Ái.



Trên đường đi, Thái vứt dao xuống mương gần nghĩa trang xã Di Trạch, còn Tùng được Quyền và Nhất chở đến bệnh viện Hoài Đức, trên đường đi thì Tùng bị tử vong.



Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Vật chứng thu 1 dao bầu. Công an huyện Hoài Đức tiếp tục điều tra để lập hồ sơ xử lý.



Theo Ngọc Dư (ANTĐ)