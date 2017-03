Khám phá nhanh vụ án mạng ven cánh rừng ma

Nạn nhân là chị Hà Thị Phượng (27 tuổi, trú tại bản Nặm Pút, xã Phiêng Cằm, huyện Mai Sơn), là giáo viên mầm non điểm trường bản Pa Nó, xã Phiêng Pằn.

Trước đó, hồi 16h ngày 14/9, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Sơn La nhận được tin báo của Công an huyện Mai Sơn về việc chị Hà Thị Phượng mất tích. Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Sơn La phối hợp với Công an huyện Mai Sơn, Công an xã Phiêng Pằn và nhân dân tiến hành tìm kiếm chị Phượng. Qua công tác tìm kiếm, lực lượng Công an phát hiện nhiều dấu vết nghi vấn tại một taluy âm ven đường cho thấy có thể chị Phượng đã bị tấn công và cướp tài sản.

Qua xác minh, sàng lọc đối tượng, thấy nổi lên Vì Văn Tới là đối tượng đã có tiền án về tội trộm cắp tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, đã bị xử phạt 54 tháng tù giam. Trong quá trình cải tạo, Tới được giảm án 2 lần (9 tháng). Ngày 27/8, Vì Văn Tới được Trại giam Suối Hai, Ba Vì, Hà Nội cấp giấy chứng nhận chấp hành xong hình phạt tù và trở về địa phương sinh sống. Trở về quê, vợ Tới đã bỏ đi lấy người khác nên Tới vẫn lông bông, không có công ăn việc làm. Thời điểm xảy ra vụ án, có người đã nhìn thấy Tới xuất hiện ở gần hiện trường. Được sự giúp đỡ của quần chúng nhân dân và tích cực điều tra, đến 23h ngày 14/9, Vì Văn Tới đã bị bắt.

Tại cơ quan Công an, qua đấu tranh khai thác, Tới đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Vào ngày 13/9, sau khi dạy học xong, chị Hà Thị Phượng đi về nhà chồng tại bản Giảng (phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La). Trên đường về đến đoạn cách quốc lộ 4G khoảng 1,6km thì gặp Vì Văn Tới đang đi bộ một mình, thấy Tới vẫy xe đi nhờ, chị Phượng dừng xe thì bị Tới dùng hai tay túm cổ lôi đổ xe rồi kéo thẳng chị Phượng xuống ta luy âm cách mặt đường khoảng 20m, dọa dẫm bảo chị Phượng đưa tiền và không được kêu cứu. Chị Phượng tri hô "cướp, cướp..." thì Vì Văn Tới dùng chân giẫm lên túi đựng máy tính xách tay và dùng tay phải túm vào dây đeo máy tính dứt mạnh làm dây đeo tuột ra ở cả hai đầu. Sau đó, Vì Văn Tới đã dùng dây đeo máy tính xách tay quấn quanh cổ chị Phượng, xiết mạnh khiến chị Phượng bất tỉnh.

Thấy chị Phượng đã chết, Tới để chị Phượng nằm ở đó rồi đi lên đường lấy xe máy của chị Phượng đi xuống dựng cạnh chỗ chị Phượng nằm. Khi đã yên tâm là không có ai biết, Tới đã giao cấu với chị Phượng, rồi đưa xác nạn nhân xuống ta luy âm cách chỗ giết chị Phượng 59m. Tới dùng dao nhọn mang theo từ nhà đào một cái hố rồi chôn chị Phượng xuống đó, lấy lá cây và áo ngoài của chị Phượng phủ lên.

Xong xuôi, Vì Văn Tới lấy xe máy, mũ bảo hiểm, điện thoại và máy tính xách tay của chị Phượng đi theo hướng xã Nà Ớt, huyện Mai Sơn. Tới đã mở cốp xe chị Phượng lấy 200.000đ và giấy đăng ký xe bỏ vào ví của mình, mang điện thoại di động đổi lấy một chiếc điện thoại khác để dùng.

Đến thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, Tới mang chiếc máy tính xách tay cắm lấy 600.000đ rồi đi thẳng về xã Phiêng Pằn, qua đoạn rừng ma ở ngã ba Nà Ỏ, Vì Văn Tới đi xe vào rừng ma nằm trên yên xe ngủ, đến 8h sáng Tới để xe máy ở đó rồi đi bộ về nhà bố đẻ là Vì Văn Tiêng (47 tuổi ở bản Kết Hay, xã Phiêng Pằn, huyện Mai Sơn) chơi và ăn cơm trưa ở đó như không có chuyện gì xảy ra. Đến khoảng 14h cùng ngày, Công an huyện Mai Sơn và Công an xã Phiêng Pằn kiểm tra phát hiện thấy giấy đăng ký xe của chị Hà Thị Phượng trong ví của Vì Văn Tới. Hắn đã không thể chối cãi hành vi phạm tội của mình.

Căn cứ lời khai của Vì Văn Tới, lực lượng Công an mới tìm ra nơi chôn xác chị Phượng. Lực lượng Kỹ thuật hình sự đã có mặt kịp thời để khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Qua công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi thì thấy nguyên nhân dẫn đến cái chết của chị Phượng và toàn bộ quá trình xảy ra vụ án trùng khớp với lời khai của Vì Văn Tới.

Mới 27 tuổi đời, Vì Văn Tới đã có 2 tiền án và việc bị khởi tố với 3 tội danh là giết người, cướp tài sản và hiếp dâm trong vụ án nói trên, chắc chắn Vì Văn Tới sẽ phải nhận hình phạt nghiêm khắc nhất của pháp luật, để trả giá cho tội ác hắn đã gây ra.



Theo Minh Phong (CAND)