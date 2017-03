Khám phá nhanh vụ cướp “xe ôm”

Công an phường Văn Miếu lấy lời khai đối tượng Lợi

21h ngày 19-3, Công an phường Văn Miếu nhận được tin của nhân dân ở khu vực ngã ba phố Ngô Sỹ Liên - Trần Quý Cáp, thuộc cụm 7, phường Văn Miếu, quận Đống Đa báo cho biết tại hiệu cầm đồ nằm ở phố Quốc Tử Giám vừa xuất hiện một nam thanh niên mang chiếc xe Honda Wave Alpha, màu đỏ, BKS: 18E1-4466 đến đặt trong tình trạng không giấy tờ. Ngay sau khi nhận tin báo, Ban chỉ huy Công an phường Văn Miếu đã cử một tổ công tác đến ngay khu vực hiệu cầm đồ kiểm tra đối tượng nghi vấn.

Qua kiểm tra, người thanh niên không xuất trình được giấy tờ xe máy và khai tên là Nguyễn Văn Lợi, quê ở huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa, sống lang thang ở Hà Nội. Kiểm tra kỹ chiếc xe máy mang biển kiểm soát do Công an tỉnh Nam Định cấp, Công an phường Văn Miếu phát hiện vành yếm phía bên phải xe có vết vỡ còn mới. Khi được các chiến sỹ công an hỏi về vết vỡ này, Lợi ấp úng không trả lời được. Trước những dấu hiệu bất thường nêu trên, Công an phường Văn Miếu đã đưa Lợi và chiếc xe máy không rõ nguồn gốc về trụ sở công an để làm rõ.

Tại Công an phường Văn Miếu, Lợi khai nhận do ham chơi, lười lao động, Lợi đã lang thang ra Hà Nội để cướp tài sản kiếm tiền tiêu xài. 13h ngày 19-3, Lợi đi xe buýt từ bến xe Lương Yên sang bến xe Gia Lâm với mục đích “tăm tia”, phát hiện thấy “xe ôm” nào “xịn” mới cướp. Sau khi lang thang ở vườn hoa Gia Lâm, phường Ngọc Lâm, Lợi để ý thấy một người lái “xe ôm” tuổi đã ngoại tứ tuần, sở hữu chiếc xe Honda Wave Alpha còn tương đối mới. Lợi đã bám chặt mọi hoạt động của người lái “xe ôm” này và đến 15h cùng ngày, Lợi quyết định mua 1 con dao nhọn ở khu chợ thị trấn Gia Lâm làm hung khí cướp tài sản.

Chờ đến 19h, khi trời đã tối hẳn và người lái “xe ôm” cũng di chuyển sang khu vực cổng bến xe Gia Lâm, đường Ngô Gia Khảm, phường Ngọc Lâm để đứng đón khách, Lợi mon men đến gần và đề nghị chở đi tìm một người chú làm nghề khai thác cát dọc sông Hồng. Tin lời người khách là thật, người lái “xe ôm” đã đưa Lợi đến một khu đất trống ven sông Hồng, địa phận phường Bồ Đề, quận Long Biên. Tại Đây, Lợi đã bất ngờ gí dao nhọn vào cổ người lái “xe ôm” đe dọa để cướp tài sản.

Gặp phải sự phản kháng quyết liệt của người lái “xe ôm”, Lợi đã dùng dao cứa cổ nạn nhân một vết rách dài khoảng 3cm. Sau đó, Lợi tiếp tục cứa đứt tay người bị hại và dùng gạch, mũ bảo hiểm tấn công làm mất khả năng kháng cự của người lái “xe ôm”, rồi cướp đi chiếc xe máy Honda Wave Alpha, BKS: 18E1-4466.

Sau khi gây án, Lợi mang xe về khu vực phường Văn Miếu để cầm cố và bị nhân dân ở khu vực ngã ba phố Ngô Sỹ Liên - Trần Quý Cáp phát hiện, báo cho Công an phường văn Miếu bắt giữ và làm rõ hành vi dùng hung khí cướp tài sản. Ngay trong đêm 19-3, Công an phường Văn Miếu đã triển khai xuống hiện trường và tìm được người bị hại của vụ cướp là ông Nguyễn Văn Tú, SN 1967, quê ở huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định, làm nghề lái “xe ôm” ở bến xe Gia Lâm, trong khi anh Tú đang ngồi viết trình báo bị cướp xe máy tại trụ sở Công an phường Bồ Đề, quận Long Biên.

Hiện Công an phường Văn Miếu đã hoàn tất hồ sơ ban đầu, chuyển đối tượng và tang vật vụ cướp “xe ôm” cho Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa xử lý.

Theo Hà Trang (VNE)