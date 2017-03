Khám phá nhanh vụ trọng án

Khi đến xã Vạn Hòa, TP. Lào Cai, anh Chung bị chúng sát hại, cướp môtô BS: 24P5-7312 cùng giấy tờ xe. Công an tỉnh Lào Cai đã huy động lực lượng phối hợp với Công an thành phố Lào Cai và Công an xã Vạn Hòa xuống hiện trường tổ chức điều tra. Nạn nhân Chung tử vong do nhiều vết thương trên người. Một số nhân chứng cho biết, trước thời điểm xảy ra vụ án, có hai thanh niên dáng người gầy gò thuê anh Chung chở đến xã Vạn Hòa.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau 30 phút (tức 21 giờ cùng ngày) công an đã bắt giữ hai đối tượng khi đang mua xăng tại cây xăng Tây Bắc, đó là Trần Đức Quân (21 tuổi, quê ở Tam Thanh, tỉnh Phú Thọ, trú tổ 8 phường Pom Hán, TP. Lào Cai) và Trần Hà Giang (19 tuổi, trú quán tại Đông Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội). Tang vật là xe máy thủ phạm vừa cướp được cùng toàn bộ giấy tờ xe.



Quân và Giang

Theo lời khai của Quân và Giang, bọn chúng quen nhau trong một lần Quân về Hà Nội tìm việc làm. Cả hai cùng nghiện game online. Sau vài ngày lang thang, Quân - Giang hết tiền, ngày 25-10 bọn chúng bàn nhau lên TP. Lào Cai cướp tài sản.

Đêm 28-10-2010, bọn chúng bắt tàu lên Lào Cai và thủ sẵn dao giấu trong người. Sau khi đi một vòng quanh sân ga Lào Cai, hai tên thống nhất tìm những người lái xe ôm và phải là những chiếc xe máy còn mới, có giá trị cao. Thấy anh Chung đang đứng đón khách ở gần đó, hai tên đến thuê chở về xã Vạn Hòa. Trên đường đi, Quân - Giang nhiều lần định thực hiện hành vi phạm tội nhưng không có cơ hội. Đến xã Vạn Hòa, bọn chúng yêu cầu anh Chung chở quay lại ga Lào Cai. Không hề nghi ngờ, anh Chung chở quay lại, đến đoạn đường vắng, bọn chúng bất ngờ ra tay rút dao tấn công. Anh Chung vùng chạy đồng thời hô hoán mọi người đến giúp đỡ thì Giang - Quân đuổi theo để sát hại nạn nhân cho đến khi tử vong.





Theo L.M (CATP)