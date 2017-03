Khám phá thủ đoạn "sản xuất" bằng lái xe, thuyền trưởng rởm

Trưa 5/10/2007, trong quán cà phê cạnh bến tàu Phú Quốc, khi Ngô Trường An, còn gọi là Út Trừ (32 tuổi, ĐKTT tại số 24 Lê Hồng Phong, phường An Hòa, TP Rạch Giá, Kiên Giang) vừa nhận hồ sơ của một khách hàng tên Lâm ở Dương Tơ, huyện đảo Phú Quốc (Kiên Giang) thì bị lực lượng trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT & CV Công an Kiên Giang ập vào bắt quả tang.

Tang vật thu được gồm: 1 triệu đồng (là tiền khách đưa trước để Út Trừ làm cho 2 bằng lái hạng A1 giá 3 triệu đồng - PV), 2 giấy CMND, 16 tấm ảnh 2x3, 1 xe Wave BKS 68T-8815 và 1 ĐTDĐ.

Ngay sau đó, Nguyễn Văn Công, còn gọi là Sáu Công (42 tuổi, nhà trong hẻm 956, Nguyễn Trung Trực, TP Rạch Giá) cũng bị bắt khẩn cấp.

Theo lời khai nhận của Sáu Công, để có được tấm bằng lái xe hạng A1, khách chỉ cần nộp "hồ sơ" gồm giấy CMND, 6 ảnh chân dung 2x3 và 1,5 triệu đồng. Sau đó, Công tự đi mua hồ sơ dự thi và giấy khám sức khỏe, tự viết họ tên, địa chỉ của khách vào.

Tiếp theo, Công thuê người thi hộ và dán hình của người thi hộ vào hồ sơ dự thi, giấy khám sức khỏe. Riêng giấy CMND của khách thì Công lấy dao lam bóc hình ra dán hình người thi hộ vào và lấy đồng xu đóng mạnh lên hình cho có dấu nổi, ép nhựa lại. Người thi hộ tự đi khám sức khỏe tại Trung tâm Y tế TP Rạch Giá hoặc Hội đồng Giám định y khoa tỉnh rồi giao giấy khám sức khỏe lại cho Công.

Sau đó, Công đem toàn bộ "hồ sơ" đến nộp tại Trung tâm Dạy nghề Thanh Niên, Trường Trung cấp nghề, Trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật, Cơ sở Đồng Bằng. Đến ngày thi, Công đưa giấy báo thi và giấy CMND đã thay hình cho người thi hộ đến Hội đồng thi để dự thi.

Khi có kết quả thi, Công trực tiếp nhận hồ sơ từ Sở GTVT hoặc nhờ Trần Ngọc Đào, cán bộ Sở GTVT nhận. Sau đó Công tiến hành thay toàn bộ hình trên giấy phép lái xe (GPLX) và hồ sơ bằng hình của khách và đóng dấu giả lên hình toàn bộ số hồ sơ và GPLX đã làm giả. Kết thúc công đoạn này, Công giao lại cho các "tay em" để giao lại cho người sử dụng.

Theo kết luận điều tra, từ khoảng tháng 9/2006 cho đến khi bị bắt, thông qua các "tay em", Công đã nhận làm 302 giấy phép lái xe A1 giả với giá từ 1,1 đến 1,3 triệu đồng; trong đó đã làm hoàn thành giao cho khách 215 GPLX giả, còn tại Sở GTVT, cơ quan CSĐT đã thu giữ 67 hồ sơ; 5 GPLX đã làm xong chưa giao; 15 hồ sơ đã khám sức khỏe nhưng chưa kịp nộp.

Cơ quan CSĐT Công an Kiên Giang cũng đã thu hồi được 32 GPLX giả và hồ sơ của Công làm do người mua tự nguyện giao nộp. Công đã thu lợi bất chính 95,18 triệu đồng.

Cơ quan CSĐT đã khởi tố bị can các "tay em" phục vụ đắc lực cho Công, gồm: Ngô Trường An (32 tuổi), Lê Trường Giang (28 tuổi), Cao Anh Chí (44 tuổi), Phạm Văn Võ (41 tuổi), Lâm Văn Lũy (28 tuổi), Trần Kim Loan (32 tuổi). Cơ quan CSĐT đã xác định trong đường dây của Công còn trên 60 đối tượng là "tay em" cho Công hoặc các "tay em" đắc lực của Công.

Cùng bị phát hiện với đường dây của Nguyễn Văn Công, còn có đường dây làm giả GPLX A1 do Nguyễn Anh Tài (25 tuổi, ngụ ấp Đầu Doi, thị trấn Hòn Đất, huyện Hòn Đất, Kiên Giang) cầm đầu. Từ đầu năm 2004 cho đến khi bị bắt, Tài đã nhận thông qua các "tay em" như: Lê Văn Tặng, Phạm Văn Can... nhận 117 hồ sơ của khách để làm GPLX A1 giả.

Phương thức làm bằng A1 giả của Tài cũng tương tự như của Công. Tuy nhiên, giấy khám sức khỏe thì Tài mua mẫu về tự ghi tên, họ khách hàng và dán hình của người thi hộ vào, sau đó ký giả chữ ký của bác sĩ Nguyễn Phú Hiệp và đem đến Bệnh viện huyện Hòn Đất nộp tiền khám và đóng dấu bệnh viện. Có một số giấy khám sức khỏe là do Tài tự đi khám và dán hình của Tài, sau đó thay lại hình của khách hàng vào rồi làm giả con dấu của Bệnh viện Hòn Đất lên vị trí giáp lai hình.

Đối với biên bản tổng hợp kết quả sát hạch lái xe, Tài cũng làm tương tự, sau khi đã thay lại hình khách hàng, Tài dùng con dấu Sở GTVT tự chế, đóng lên vị trí giáp lai hình. Tài đã nhận hồ sơ làm GPLX giả với giá bình quân 900.000 đồng/giấy; số tiền thu lợi bất chính hơn 18 triệu đồng.

Ngoài ra, Công an Kiên Giang còn triệt xóa đường dây làm GPLX ôtô B2 giả, bằng thuyền trưởng, máy trưởng do tên Cao Anh Chí ("tay em" của Công trong đường dây sản xuất bằng A1 - PV) cầm đầu. Trong đường dây này, Chí đã giao 3 hồ sơ làm bằng thuyền trưởng, 15 hồ sơ làm bằng máy trưởng và thu lợi bất chính 7,4 triệu đồng.

TAND tỉnh Kiên Giang đã xét xử sơ thẩm vụ án làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Mức án cụ thể như sau: Nguyễn Văn Công 4 năm tù giam, Nguyễn Anh Tài và Cao Anh Chí 3 năm tù giam, các bị cáo còn lại gồm: Ngô Trường An, Lê Văn Tặng, Lâm Văn Lũy, Lê Trường Giang, Phạm Anh Võ và Trần Kim Loan từ 1 đến 2 năm tù. Đối với các đối tượng khác có liên quan trong vụ án, sẽ tiếp tục điều tra, xác minh và xử lý sau