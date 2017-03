Khám phá vụ vận chuyển 11.000 USD và hơn 68 triệu đồng tiền giả

Hồi 19h ngày 5/8, tại địa bàn phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn, tổ công tác Phòng Chống tiền giả (Phòng 4) thuộc Cục An ninh tài chính, tiền tệ, đầu tư (A84), Tổng cục An ninh II Bộ Công an chủ trì, phối hợp các Cục nghiệp vụ và Công an tỉnh Lạng Sơn tiến hành phá án, bắt giữ quả tang đối tượng nghi vận chuyển 11.000 USD và hơn 68 triệu đồng tiền Việt Nam giả.

Theo Cục A84, đây là vụ vận chuyển số lượng USD giả và tiền giả lớn nhất từ trước đến nay do Cục này khám phá. Theo lãnh đạo P4 Cục A84, cuối năm 2012, qua công tác quản lý địa bàn và nắm các hoạt động vận chuyển tiền giả trên tuyến Lạng Sơn - Hà Nội đi các tỉnh phía Nam, đặc biệt là khu vực các tỉnh miền Tây, các trinh sát Phòng 4 Cục A84 phát hiện một đường dây vận chuyển tiền giả với số lượng cực lớn. Kế hoạch triệt xóa đường dây này đã được Phòng 4 báo cáo lãnh đạo Cục A84. Phương thức thủ đoạn của các đối tượng liều lĩnh và tinh vi, vận chuyển tiền giả với số lượng lớn, rửa tiền bằng hình thức đưa tiền giả vào các sới bạc, thanh toán tiền cá cược bóng đá.

Đối tượng cùng tang vật vụ án. Ngày 4/8, phát hiện đối tượng nghi vấn có mặt tại địa bàn biên giới Lạng Sơn, tổ công tác Phòng 4 lập tức lên đường, phối hợp với các Cục nghiệp vụ thuộc Tổng cục An ninh I và Công an Lạng Sơn tổ chức phương án đón lõng, truy bắt đối tượng. Khi đối tượng nghi vấn vừa bước lên xe ôtô khách chuyến cuối cùng chạy tuyến Lạng Sơn - Hà Nội thì bị tổ công tác bắt giữ. Tại CQĐT, bước đầu, đối tượng khai nhận là Nguyễn Mạnh Tuấn, 32 tuổi, trú tại phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội. Theo lời khai ban đầu của Tuấn, cách đây vài tháng, Tuấn đi đường tiểu ngạch sang Lũng Vài - Trung Quốc gặp người đàn ông người Trung Quốc đặt mua tiền Việt Nam giả và đô la Mỹ giả mang về Việt Nam tìm nơi tiêu thụ. Sau chuyến đi vào TP Hồ Chí Minh thăm dò thấy có thể tiêu thụ được và có người đặt mua tiền giả nên Tuấn nảy sinh ý định mua USD giả và tiền giả mang về bán kiếm lời. Sáng cùng ngày, Tuấn mang theo 25 triệu đồng do bán chiếc xe máy của vợ và vay thêm mấy triệu đi xe khách từ Hà Nội lên Đồng Đăng - Lạng Sơn. Sau đó, Tuấn vượt biên trái phép sang Lũng Vài - Trung Quốc, dùng 22 triệu đồng để mua số USD giả và tiền giả mang về Việt Nam tiêu thụ. Khi lấy được hàng về, để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Tuấn đã bó các cọc tiền lại giấu kín trong người và không mang hành lý gì. Trên đường bắt xe khách về Hà Nội thì Tuấn bị các lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ. Khám xét trong người đối tượng, tổ công tác đã thu giữ hơn 68 triệu đồng tiền Việt Nam giả, gồm các tờ tiền mệnh giá 500 nghìn đồng và 200 nghìn đồng cùng 11.000 USD giả loại mệnh giá 100USD/tờ. Cũng theo lời khai ban đầu của Tuấn, hắn đã từng có 2 tiền án về các tội trộm cắp tài sản và tàng trữ trái phép chất ma túy. Tuấn đã có vợ, con nhưng hiện nay vợ Tuấn đang ở Lạng Sơn còn Tuấn thì ở nhờ nhà người thân tại phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Theo cơ quan chức năng nhận định, đây là vụ vận chuyển USD giả từ Trung Quốc vào Việt Nam với số lượng lớn nhất từ trước đến nay; với nhiều số sêri khác nhau; có hình dạng rất giống với đôla Mỹ thật. Người dân nếu thiếu cảnh giác khó có thể phân biệt được tiền thật và tiền giả. Hiện, lực lượng chức năng đã bàn giao đối tượng và tang vật và hồ sơ ban đầu cho Công an tỉnh Lạng Sơn tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Theo Lê Huy Hùng - A.Hiếu (CAND)