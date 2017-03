Khám phá vụ vận chuyển 70 bánh heroin từ Nghệ An vào TP.HCM

Đến chiều 1-8, công an đã bắt giữ bảy nghi can với tổng số tang vật thu giữ 70 bánh heroin (hơn 21 kg) cùng hơn 8 tỉ đồng.

Trưa 31-7, Vũ Đức Mạnh (trú phường Vị Xuyên, TP Nam Định) và Nguyễn Thị Nhung (trú thị xã Thái Hòa, Nghệ An) đóng vai đôi tình nhân mang 30 bánh heroin đến ga Vinh chờ lên tàu hỏa vào TP.HCM. Khi Mạnh và Nhung đang đứng chờ tàu trong ga Vinh thì bị lực lượng PC47, Công an tỉnh Nghệ An ập vào bắt giữ. Công an thu giữ trong người và hành lý của Mạnh và Nhung 30 bánh heroin (trọng lượng hơn 9 kg) và 19 triệu đồng.

Bước đầu Mạnh và Nhung khai số heroin trên đưa từ Lào về huyện Quế Phong rồi đưa xuống ga Vinh để vận chuyển bằng đường sắt đưa vào TP.HCM theo đơn đặt hàng của một số đối tượng.

Vũ Đức Mạnh và Nguyễn Thị Nhung.

Mở rộng chuyên án, công an bắt thêm Trương Thị Huệ (trú TP Vinh, Nghệ An) - một “mắt xích” điều hành đường dây ma túy trên. Đồng thời, bắt giữ Nguyễn Thị Thu, Nguyễn Thị Châu là đồng bọn của Huệ.

Từ lời khai của Thu, PC47, Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ thêm một số đối tượng và thu giữ 40 bánh heroin (trọng lượng khoảng 12 kg) được Thu cất giấu trong nhà chưa kịp chuyển vào Nam tiêu thụ. Đồng thời, khám xét nhà Huệ, Thu và Châu, công an thu giữ 14 cây vàng, hơn 207.000 USD, một xe ô tô Fortuner với tổng giá trị tang vật thu giữ hơn 8 tỉ đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cùng lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An đã biểu dương, tặng hoa và thưởng ban chuyên án số tiền 90 triệu đồng.

Được biết đây là đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Nghệ An bị triệt phá.

ĐẮC LAM