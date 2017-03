Lúc 14 giờ ngày 22-2-2011, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Long An đã thực hiện lệnh khám xét nhà bà Trần Thúy Liễu, vợ của nhà báo Hoàng Hùng tại phường 6, TP Tân An, tỉnh Long An dưới sự chứng kiến của người nhà bà Liễu và đại diện chính quyền địa phương. Cơ quan điều tra có thu giữ một số vật dụng.

Trong một diễn biến khác của vụ án, cơ quan tiếp tục điều tra làm rõ nguồn gốc sợi dây dù và số xăng mà bà Liễu đã khai là chính mình mua để đốt nhà báo Hoàng Hùng.

Theo cơ quan điều tra, ngày 17-1-2011, bà Liễu đã mua một đoạn dây dù và 20.000 đồng xăng bỏ vào bịch nilon, cất vào tủ. Trưa cùng ngày, bà lấy dây dù buộc vào lan can lầu 1 và thắt từng nút rồi giấu vào một góc lan can. Khoảng 0 giờ tối 19-1-2011, bà Liễu đi từ phòng ngủ ra lan can thả đoạn dây dù xuống và lấy bịch xăng tạt vào giường chồng đang ngủ rồi châm lửa đốt. Khi thấy lửa cháy, bà Liễu bỏ về phòng nằm cho đến khi nhà báo Hoàng Hùng kêu cứu mới chạy ra dập lửa. Tin-ảnh: M.Sơn (NLĐO)