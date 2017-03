Khẩn trương truy bắt đối tượng cướp trên cầu Khuể

Sau đó, hai tên cướp lấy chiếc xe Nouvo LX BKS 15H1 - 05179 và điện thoại Nokia 1208 của nạn nhân.

Anh Tuấn và chị Bích được người dân đưa đến Bệnh viện huyện Tiên Lãng và Bệnh viện Đa khoa Kiến An cấp cứu.

Công an huyện Tiên Lãng đã xác lập chuyên án C-913, giao nhiệm vụ cho Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an thị trấn Tiên Lãng và Công an các xã khẩn trương truy bắt hung thủ…

Đến 21/9, ban chuyên án nhận được tin, một thanh niên đang rao bán xe Nouvo LX cũ, không có BKS và giấy tờ xe. Qua xác minh, chiếc xe có đặc điểm trùng khớp với xe bị cướp nhưng có màu sơn đen. Người bán xe là Nguyễn Trọng Vệ, 19 tuổi, trú tại thôn Hùng Hưng, xã Đông Hưng, huyện Tiên Lãng. Được biết, Vệ từng sống tại TP Hồ Chí Minh một thời gian và vừa trở về địa phương. Đến 17h ngày 22/9, các trinh sát nhận được tin Vệ chuẩn bị giao xe cho khách tại bờ đê xã Đông Hưng thuộc huyện. Ngay lập tức, ban chuyên án triển khai đón lõng, vây bắt đối.

Đến 20h cùng ngày, các trinh sát phát hiện Vệ phóng xe máy rất nhanh trên đường 212 về phía thị trấn Tiên Lãng. Các trinh sát truy đuổi, "chặn đầu, khóa đuôi" Vệ trên quãng đường hơn 20km, bắt gọn đối tượng, thu giữ tang vật vụ cướp. Tại cơ quan điều tra, Vệ khai, sau khi từ TP Hồ Chí Minh về, do nợ tiền nhiều người nên đã nghĩ đến việc cướp tài sản và rủ Lương Văn Chung, 19 tuổi, trú tại xã Đông Hưng, huyện Tiên Lãng (hiện đang bỏ trốn) tham gia.

Tối 17/9, hai đối tượng bắt xe ôm từ quận Kiến An về cầu Khuể. Đến nơi, chúng lượn quanh cầu Khuể "săn mồi". Khi thấy anh Tuấn và chị Bích ngồi trên xe trên đỉnh cầu tâm sự, Vệ và Chung áp sát rồi ra tay. Sáng hôm sau, Vệ mang xe sơn thành màu đen và đốt hết giấy tờ, ví da của chị Bích để phi tang... Hiện, Công an huyện Tiên Lãng đang điều tra, mở rộng vụ án; kêu gọi Nguyễn Văn Chung ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.





Theo Đăng Hùng (CAND)