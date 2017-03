Khánh Hòa: Chủ một doanh nghiệp bị khởi tố oan

Đầu tháng 6-2005, Công an huyện Ninh Hòa (Khánh Hòa) nhận được đơn của hai người dân tố cáo bà Trần Thị Ngọc Hương - chủ doanh nghiệp tư nhân Bi Ti lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Vào cuộc, Công an huyện Ninh Hòa đã ra quyết định khởi tố bà Hương về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Mua bán hay ký gửi?

Theo kết luận điều tra tháng 5-2006 của Công an huyện Ninh Hòa, trong hai năm 2003-2004, bà Hương đã ký kết ba hợp đồng kinh tế mua xe máy của ông Huỳnh Hồng Sơn - chủ DNTN Sơn Lan ở TP Nha Trang. Theo công an, các bản hợp đồng trên chỉ là thủ tục để bà Hương xin vay vốn của ngân hàng, còn thực tế hai bên thỏa thuận ngầm theo phương thức dịch vụ: Sơn Lan giao Bi Ti tiêu thụ xe máy để hưởng hoa hồng chứ không mua đứt bán đoạn như nội dung hợp đồng đã ký.

Sau đó, từ tháng 8-2003 đến tháng 9-2004, Bi Ti nhận của Sơn Lan 517 chiếc xe máy và đã bán được 443 chiếc. Khấu trừ hoa hồng mà Bi Ti được thụ hưởng và các khoản chi phí khác, số tiền mà Bi Ti phải trả cho Sơn Lan gần 3,7 tỷ đồng nhưng Bi Ti chỉ trả gần 3,5 tỷ đồng, còn thiếu nợ trên 197 triệu đồng. Cũng trong quá trình thực hiện dịch vụ, Bi Ti trả lại cho Sơn Lan 36 chiếc xe máy không đảm bảo chất lượng, còn lại 38 xe máy Bi Ti quản lý.

Đến giữa năm 2005, hai bên phát sinh bất đồng trong quan hệ kinh doanh dịch vụ. Phía Sơn Lan không giao hàng cho Bi Ti tiêu thụ nữa mà yêu cầu đối tác của mình phải có nghĩa vụ hoàn trả số xe máy còn lại. Không chấp nhận yêu cầu của Sơn Lan, bà Hương kiên quyết từ chối trả lại 38 xe máy và đưa toàn bộ lô xe này đến nhà người thân quen để cất giấu. Dù Sơn Lan đang giữ phiếu kiểm tra chất lượng xe máy xuất xưởng và hóa đơn mua bán nhưng bà Hương không chỉ đem bán hai chiếc xe máy mà còn thế chấp hai chiếc khác cho một hiệu vàng ở thị trấn Ninh Hòa để lấy tiền tiêu xài.

Không đủ căn cứ buộc tội

Trong quá trình điều tra vụ án, Công an huyện Ninh Hòa đã kiểm tra hành chính hai hộ gia đình thân quen với bà Hương, thu giữ 33 chiếc xe máy đã bị cất giấu, đồng thời thu giữ bốn xe máy bà Hương đã bán và thế chấp, một chiếc còn lại không tìm thấy. Trong số xe máy thu hồi được, có 18 chiếc đã qua sử dụng. Vì khi Sơn Lan giao cho Bi Ti xe mới 100% nên Công an huyện Ninh Hòa đã trưng cầu giám định mức độ thiệt hại 18 xe máy đã sử dụng là 55,5 triệu đồng, cộng thêm giá trị chiếc xe không thu hồi được là 4,4 triệu đồng thì số tiền mà bà Hương gây thiệt hại đối với Sơn Lan và những người liên quan là 65,5 triệu đồng.

Đồng quan điểm, ngày 27-11-2006, VKSND huyện Ninh Hòa đã ra cáo trạng truy tố bị can Hương về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản nhưng số tiền mà bà Hương bị quy kết chiếm đoạt chỉ là 24,8 triệu đồng (giá trị bốn chiếc xe máy đã bán và thế chấp).

Điều đáng nói trong vụ án này là bị can luôn khẳng định các hợp đồng của doanh nghiệp mình với Sơn Lan là hợp đồng mua đứt bán đoạn trong khi cơ quan điều tra, VKS quy kết ngược lại (thỏa thuận ký gửi) nhưng không có cơ sở vững chắc để chứng minh. Vì thế sau khi thụ lý vụ án, TAND huyện Ninh Hòa đã trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung một số tình tiết có liên quan, đồng thời yêu cầu cho đối chất giữa bị can và người bị hại.

Tuy nhiên, người bị hại đã xuất cảnh ra nước ngoài nên cơ quan điều tra không thể thực hiện được việc đối chất. Phía bị can và người đại diện DNTN Sơn Lan vẫn khai mâu thuẫn nhau nhưng kết quả điều tra vẫn không xác định được nội dung giao dịch giữa họ là mua bán hay thỏa thuận ký gửi.

Cuối cùng, ngày 18-3-2008, ông Phan Đăng Ninh - Viện trưởng VKSND huyện Ninh Hòa đã ký quyết định đình chỉ vụ án đối với bị can Hương vì chưa đủ căn cứ chứng minh bị can phạm tội.

Đáng chú ý là trong quá trình điều tra, Công an huyện Ninh Hòa đã áp dụng biện pháp ngăn chặn, ra lệnh bắt tạm giam bị can trong thời gian ba tháng. Các quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đều được cơ quan kiểm sát cùng cấp phê chuẩn. Như vậy, VKSND huyện Ninh Hòa sẽ phải đối mặt với việc xin lỗi, bồi thường oan theo Nghị quyết 388 sau khi bà Hương có đơn yêu cầu.

Được biết, hiện bà Hương đã liên hệ luật sư để nhờ tư vấn, hướng dẫn thủ tục yêu cầu bồi thường oan. Chúng tôi sẽ theo dõi và tiếp tục thông tin tới bạn đọc.