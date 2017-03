Khánh Hòa: Đình chỉ điều tra vụ nổ mìn tự sát làm sập nhà

Mới đây, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã đình chỉ điều tra vụ nổ mìn tự sát làm sập nhà của Trần Quốc Đạt (cán bộ dân vận thuộc huyện ủy Ninh Hòa), giao bị can Đạt về cho gia đình quản lý, chữa bệnh.

Lý do là Đạt bị “rối loạn phân liệt cảm xúc trầm cảm, gây án trong tình trạng rối loạn tư duy và rối loạn tri giác chi phối”. Năm 1998, trong lúc đào đìa nuôi tôm tại xã Ninh Phước, Đạt phát hiện ba quả đạn pháo 105 ly và nhặt bỏ vào bụi cây ven đìa. Năm 2002, do mâu thuẫn với gia đình cùng việc làm ăn thua lỗ, bất mãn với cơ quan, Đạt mang ba quả đạn về nhà cất giấu trong tủ sắt cá nhân với mục đích tự sát nhưng nhờ mâu thuẫn được hòa giải nên Đạt từ bỏ ý định. Đầu năm 2008, các mâu thuẫn với người thân tái diễn ngày càng gay gắt nên ngày 5-4, Đạt quyết định đốt hai quả đạn pháo tự sát. Lúc đạn chuẩn bị phát nổ, Đạt đi uống nước nên thoát chết nhưng vụ nổ đã làm tan tành ngôi nhà của mẹ ruột Đạt. H.VĂN