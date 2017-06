Khánh Hòa: Kẻ bắn chết người giữa đường ra đầu thú

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM lúc 10g40 ngày 24-6, Đại tá Lê Như Toản, Trưởng Công an huyện Diên Khánh (Khánh Hòa), cho biết nghi phạm bắn chết một thanh niên giữa phố đã ra đầu thú tại cơ quan công an. Cơ quan công an chưa tiết lộ danh tính nghi phạm, mà chỉ cho hay đó là một thanh niên ngụ ở Bình Thuận.

Cũng theo Đại tá Lê Như Toản, Công an huyện Diên Khánh phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Khánh Hòa tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc.



Rất nhiều người hiếu kỳ tập trung xung quanh hiện trường vụ bắn chết người giữa phố. Ảnh: THÀNH LONG

Thông tin ban đầu cho biết khoảng 6g20 cùng ngày, anh Nguyễn Văn Thiên (31 tuổi, ngụ xã Diên Sơn, huyện Diên Khánh) đang dừng xe chờ đèn đỏ tại chốt giao thông trên quốc lộ 1 đoạn qua thị trấn Diên Khánh thì bị một thanh niên chạy xe máy từ phía sau áp sát.

Thanh niên này bất ngờ rút súng ngắn dí sát, bắn thẳng vào phía sau đầu anh Thiên, làm nạn nhân chết tại chỗ. Ngay sau đó, hung thủ tăng ga nhanh chóng bỏ chạy.



Vụ việc xảy ra gần một trạm xăng dầu, đông người qua lại khiến nhiều người hoảng sợ bỏ chạy. Sau đó, rất đông người hiếu kỳ tập trung xung quanh hiện trường vụ việc.

Đại tá Lê Như Toản cho biết thêm tại hiện trường lực lượng công an thu giữ một khẩu súng tự chế dài 20 cm, màu đen, nghi của hung thủ gây án vứt lại. “Nhiều khả năng, vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân”- Đại tá Toản nói.