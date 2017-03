Khánh Hòa: Mượn nhà không trả còn hành hung chủ tịch LĐLĐ tỉnh

Đây là vụ hành hung cán bộ thứ hai ở Khánh Hòa trong vòng một tháng.

Sáng 19-3, ông Nguyễn Thanh Vân (SN 1948, ngụ phường Vĩnh Phước, TP Nha Trang) đến trụ sở Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Khánh Hòa (phường Lộc Thọ) xin gặp ông Nguyễn Việt Dân, Chủ tịch LĐLĐ, hỏi việc LĐLĐ tỉnh và TP Nha Trang chuẩn bị cưỡng chế thu hồi đất. Năm hộ gia đình, nguyên là cán bộ, nhân viên nhà nghỉ Hòn Chồng, trong đó có nhà ông Vân, sẽ phải giao đất cho chính quyền.

Đến hỏi chuyện rồi hành hung

Cùng làm việc với ông Dân để tiếp ông Vân còn có ông Dương Việt Phương, Phó Chánh văn phòng LĐLĐ tỉnh. Vừa vào cuộc, ông Vân hỏi ông Dân: Có phải LĐLĐ tỉnh chuẩn bị giải tỏa các hộ đang sử dụng nhà đất ở Nhà nghỉ Công đoàn? Ông Dân trả lời: “Chúng tôi đã giải thích nhiều lần nhưng bà con không chấp hành thì phải cưỡng chế”. Ngay lập tức, ông Vân lấy ly nước đang để trên bàn hất vào người ông Dân. Ông Dân đứng dậy đi ra ngoài thì ông Vân chộp lấy ly nước còn lại hất tiếp nhưng ông Phương kịp thời ngăn cản. Khi ông Dân ra khỏi phòng làm việc, ông Vân đi theo cằn nhằn, rồi bỗng lao tới dùng mũ bảo hiểm đánh mạnh vào mặt ông Dân làm ông Dân choáng váng, suýt ngã xuống nền nhà, máu chảy đầy mặt. Ông Phương đẩy ông Vân ra và gọi cảnh sát 113. Cảnh sát 113 đưa ông Vân về Công an phường Lộc Thọ để xử lý.

Được cấp đất còn tiếp tục chiếm nhà

Ông Nguyễn Việt Dân được cơ quan đưa đến bệnh viện đa khoa tỉnh cấp cứu. Vết thương trên mi mắt ông Dân khá dài, phải khâu sáu mũi.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Việt Dân cho biết: Năm 1992, Ban giám đốc Nhà nghỉ dưỡng Công đoàn (thuộc LĐLĐ tỉnh) xây dựng nhà nghỉ giữa ca và nhà làm việc cho nhân viên. Giấy phép được Sở Xây dựng cấp ghi rõ: Không được dùng làm nhà ở. Tuy nhiên, năm 1993, giám đốc nhà nghỉ trên đã có quyết định tạm giao cho tám hộ gia đình sử dụng khu đất làm nơi ở, trong đó có gia đình ông Vân.

Việc làm trên của giám đốc nhà nghỉ không được lãnh đạo LĐLĐ tỉnh chấp nhận. Tuy nhiên, để tháo gỡ vướng mắc và giải quyết khó khăn trước mắt cho cán bộ, nhân viên, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh và UBND tỉnh chấp thuận cho các hộ ở tạm thời, khi được giao đất sẽ giao trả nhà và mặt bằng. Các hộ trên cũng đã viết đơn cam kết.

Sau đó, tám hộ dân nói trên đã được cấp đất. Quyết định giao đất cho từng hộ của UBND tỉnh cũng ghi rõ: “Khi được giao đất phải trả căn nhà đang sử dụng cho LĐLĐ tỉnh quản lý”. Ba hộ đã trả nhà, năm hộ còn lại đã không trả mà để cho sinh viên thuê hoặc sử dụng vào mục đích khác. LĐLĐ tỉnh đã nhiều lần làm việc với các hộ nhưng họ vẫn không thực hiện.

Do đó, LĐLĐ tỉnh đề nghị UBND tỉnh giao TP Nha Trang cùng LĐLĐ tỉnh phối hợp cưỡng chế thu hồi đất. Nghe tin này, ông Vân đã đến LĐLĐ tỉnh gặp ông Dân và có hành vi hành hung. Công an phường Lộc Thọ đã lập hồ sơ ban đầu và chuyển lên Cơ quan CSĐT Công an TP Nha Trang xem xét, thụ lý.

Đây là vụ hành hung cán bộ thứ hai ở Khánh Hòa trong hơn một tháng qua. Trước đó, chiều 10-2, ông Nguyễn Văn Hồng đến trụ sở Thanh tra tỉnh để nghe giải thích khiếu nại về đất đai. Tại đây, Hồng đã rút dao thủ sẵn trong người đâm ông Bùi Văn Hùng, Trưởng phòng Tiếp dân UBND tỉnh Khánh Hòa. Sau khi gây án, Hồng đã bị Công an TP Nha Trang bắt tại nhà cùng với hung khí. Vụ án đã được Công an TP Nha Trang khởi tố.