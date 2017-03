Sau khi khám nghiệm hiện trường và tử thi, Công an huyện Ninh Hòa xác định nạn nhân là ông Lê Trọng Thiện, 52 tuổi, ngụ thôn Ngọc Sơn, xã Ninh An. Từ các dấu vết thu thập được, cơ quan công an nhận định ông Thiện đã bị ôtô đụng rồi bỏ trốn. Công an huyện Ninh Hòa đang tiếp tục điều tra vụ việc.