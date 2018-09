Khánh Hòa siết chặt an ninh ngân hàng sau vụ cướp

Chiều 6-9, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Hoài Chiểu, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa, cho hay đã xác định số tiền bị cướp tại Phòng giao dịch Ninh Hòa của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) Chi nhánh Khánh Hòa trưa 5-9.

“Cơ quan công an đề nghị chưa công bố số tiền bị cướp do đang truy lùng thủ phạm” - ông Chiểu nêu lý do chưa cung cấp thông tin cụ thể số tiền bị cướp.



Một người đàn ông xông vào Phòng giao dịch Ninh Hòa dùng súng uy hiếp cướp tiền. (Ảnh cắt từ clip)

Theo giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa, thời điểm cướp dùng súng uy hiếp, khống chế các nhân viên ngân hàng, khách hàng để cướp tiền tại Phòng giao dịch Ninh Hòa đang trong giờ làm việc, các nhân viên đang giao dịch với khách hàng, có lực lượng bảo vệ. Tuy nhiên, vụ cướp xảy ra rất nhanh, chỉ trong vài phút nên Phòng giao dịch Ninh Hòa không thể triển khai phương án ứng phó, bảo vệ.

PV đặt vấn đề: Qua trích xuất camera an ninh cho thấy một người đàn ông bịt mặt, đội mũ bảo hiểm đi thẳng vào phòng giao dịch mà không bị lực lượng bảo vệ ngăn chặn. Vì sao một người bịt mặt như thế mà lực lượng bảo vệ vẫn cho vào phòng giao dịch? Ông Nguyễn Hoài Chiểu nói: “Ngoài truy bắt tội phạm, công an đang làm rõ để xử lý trách nhiệm các nhân viên đó”.





Hai tên cướp vào Phòng giao dịch Ninh Hòa. (Ảnh cắt từ clip)

Ông Nguyễn Hoài Chiểu cho biết thêm Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa chiều 6-9 đã có công văn yêu cầu các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh này tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn trụ sở, hoạt động ngân hàng. Công văn này được ban hành sau khi Phòng giao dịch Ninh Hòa của Vietcombank Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa bị cướp tấn công bằng súng, cướp tiền.



Tại công văn trên, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh này thường xuyên kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động của các chi nhánh, phòng giao dịch, trụ ATM, đặc biệt là tại các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Các tổ chức tín dụng xây dựng phương án bảo vệ, phương án phòng chống tội phạm cướp, bố trí lực lượng canh gác.

Đồng thời rà soát, kiểm tra tình trạng hoạt động của hệ thống thiết bị an ninh tại trụ sở, kho quỹ, ATM bảo đảm an toàn quá trình thực hiện các hoạt động như tiếp quỹ, giao nhận, vận chuyển tiền. Quán triệt cán bộ, nhân viên, bảo vệ ngân hàng chấp hành nghiêm các quy định về bảo đảm an ninh, an toàn hoạt động ngân hàng, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng ngừa tội phạm. Các tổ chức tín dụng chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng để có biện pháp phòng ngừa tội phạm, xử lý kịp thời, có hiệu quả khi có vụ việc xảy ra.

Theo Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa, chỉ trong những ngày đầu tháng 9-2018, trên địa bàn tỉnh này liên tiếp xảy ra hai vụ việc mất an ninh trong hoạt động ngân hàng. Trước vụ cướp trên, ngày 2-9 đã xảy ra vụ phá hoại máy ATM của Phòng giao dịch Vĩnh Phước thuộc Ngân hàng TMCP Sài Gòn Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa.