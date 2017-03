Khen thưởng ba đơn vị phá án nhanh

Ngày 1-4, tại trụ sở Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP.HCM, lãnh đạo Thành ủy TP.HCM đã biểu dương, khen thưởng ba đơn vị công an quận trên địa bàn TP.HCM vì đã có những thành tích xuất sắc trong việc phá các vụ án trọng điểm.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Tất Thành Cang đã biểu dương công tác giữ gìn an ninh trật tự, đảm bảo cuộc sống bình yên cho nhân dân của lực lượng Công an TP.HCM thời gian qua. “Đặc biệt Công an quận 2, Gò Vấp, Bình Tân đã có những thành tích xuất sắc trong việc phá các vụ án. Mỗi đơn vị nhận được bằng khen và số tiền là 20 triệu đồng, đây là sự động viên tinh thần vì sự hy sinh mồ hôi công sức và cả xương máu của lực lượng công an” - Phó Bí thư Thường trực Tất Thành Cang nói.





Lãnh đạo Thành ủy TP. HCM khen thưởng ba đơn vị phá án xuất sắc. Ảnh: TIẾN TÂN

Công an quận 2 được khen thưởng vì đã phá băng nhóm gây ra nhiều vụ cướp trên cầu Phú Mỹ (nối quận 2 và quận 7), bắt giữ 13 người trong băng nhóm này. “Những tên cướp chỉ 16, 17 tuổi và rất manh động. Trong đó có người còn đang học tại trường dạy nghề. Băng nhóm này luôn mang theo dao và khi gặp các cặp đôi đứng tâm sự trên cầu Phú Mỹ thì lao vào đâm, cướp. Công an mất nhiều thời gian theo dõi mới phá được đám cướp nhí này” - đại diện Công an quận 2 chia sẻ.

Để giảm thiểu các vụ án tại điểm nóng về an ninh trật tự khu vực cầu Phú Mỹ, ông Tất Thành Cang đề xuất lắp hệ thống camera cả ở làn xe máy có kết nối với lực lượng công an và các biện pháp giáo dục khác.

Ở quận Bình Tân, công an đã ngăn chặn một vụ thanh toán có sử dụng vũ khí quân dụng.

Trước tết, đơn vị này nhận thông tin có vụ tụ tập để thanh toán nhau trên đường Tên Lửa. Các trinh sát xác minh vụ thanh toán này có súng. Khi khống chế các thanh niên tụ tập chuẩn bị thanh toán, lực lượng công an đã thu giữ khẩu k54 và hai băng đạn, trong đó một băng đã lắp vào súng. Với thành tích ngăn chặn này và nhiều nỗ lực trong việc giữ gìn trật tự, Công an quận Bình Tân được Thành ủy khen thưởng để khích lệ.

Còn tại Gò Vấp, ngày 30-3 xảy ra vụ tạt acid gây rúng động dư luận nhưng chỉ trong hai ngày, công an đã bắt ba nghi phạm.