Khen thưởng ban chuyên án vụ bắn giám đốc ở Vũng Tàu

(PL)- Ngày 11-8, Bộ Công an có thư khen và thưởng cho các tập thể thuộc Bộ Công an (Phòng 4, Phòng 5 thuộc C45, A70, Phòng 3 - A71) và PC45 Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vì có thành tích xuất sắc phá vụ án thuê sát thủ bắn chết giám đốc ở huyện Tân Thành, Bà Rịa-Vũng Tàu xảy ra ngày 26-6 vừa qua. Mỗi đơn vị được thưởng 10 triệu đồng.

Bộ Công an cũng có quyết định thưởng cho tám đơn vị gồm: Phòng 4, Phòng 7 - C45, Phòng 5 - C50, A69, Phòng 3 - A71, PC45 Công an tỉnh Gia Lai, PC45 và Công an quận Tân Phú, TP.HCM mỗi đơn vị 10 triệu đồng vì phá chuyên án tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng Internet. Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Phi Hùng, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, hoan nghênh các lực lượng đã phối hợp tốt, phá án nhanh và mong muốn phát huy kết quả đã đạt được, đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. LÊ THOA