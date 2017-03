Khen thưởng các đơn vị phá án nhanh vụ hai vợ chồng bị sát hại

(PLO)- Liên quan đến vụ án hai vợ chồng bị sát hại rồi đốt nhà tại Sơn Tây, với thành tích phá án xuất sắc, Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang đã có quyết định thưởng cho ba đơn vị PC45, PC54 và Công an thị xã Sơn Tây (Công an TP Hà Nội), mỗi đơn vị 10 triệu đồng.