Khen thưởng công an phá án vụ cô gái xăm hoa hồng

Sáng 20-2, Đại tá Huỳnh Tiến Mạnh, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã trao thưởng đột xuất cho 5 tập thể vì đã có thành tích xuất sắc trong điều tra, làm rõ hung thủ giết người, cướp tài sản tại xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).



Hung thủ Phương bị bắt giữ.

Các tập thể được khen thưởng gồm: Phòng 2 - Cục Cảnh sát hình sự (thuộc Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an), Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự tỉnh Đồng Nai, Công an huyện Long Thành và Công an xã Phước Bình. Mỗi tập thể được thưởng 5 triệu đồng.

Trước đó, ngày 6-2, khi nhận được tin báo về một xác chết không rõ tung tích bỏ trong bao tải ven đường tại ấp 1 (xã Phước Bình, huyện Long Thành), công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Cục nghiệp vụ Bộ Công an và Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khẩn trương điều tra.

Qua điều tra, nạn nhân xác định Trần Thị Thanh Hoàng (34 tuổi, ngụ huyện Củ Chi, TP.HCM) là tiếp viên quán cà phê ở xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành (tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu).



Điều tra nhanh, công an xác định Huỳnh Ngọc Phương (32 tuổi, ngụ xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành) có liên quan trực tiếp đến vụ án. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt Phương khi đang làm việc tại một công ty thuộc khu công nghiệp Mỹ Xuân về hành vi giết người, cướp tài sản.

Tại cơ quan điều tra, Phương khai có quen biết với chị Hoàng. Ngày 1-2 Phương gọi điện thoại rủ chị Hoàng đến phòng trọ của Phương đang thuê tại xã Mỹ Xuân để "tâm sự", sau đó sát hại nạn nhân cướp xe máy, điện thoại... mang thi thể nạn nhân vứt ở xã Phước Bình, huyện Long Thành. Bống ngày sau thì người dân phát hiện...