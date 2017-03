Khen thưởng đơn vị phá án nhanh vụ trộm tài sản người nước ngoài

Chiều ngày 25-1, Cơ quan CSĐT Công an quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) cho biết, đang tạm giữ hình sự đối với: Nguyễn Trí Tâm, Trần Hữu Trung và Đặng Ngọc Hiền (cùng tạm trú phường Mỹ An) để điều tra làm rõ hành vi “trộm cắp tài sản”.



Chính quyền quận Ngũ Hành Sơn khen thưởng lực lượng công an.

Theo điều tra ban đầu, vào rạng sáng ngày 13-1, Tâm và Hiền rủ nhau cạy cửa sau nhà ông Richard Murphy (quốc tịch Mỹ, hiện thuê nhà tại số nhà 16 đường An Thượng 5, phường Mỹ An) rồi đột nhập vào nhà trộm cắp. Sau khi vào trong từ tầng hai của tòa nhà, hai người này lục tìm các tài sản có giá trị. Tâm và Hiền đã lấy đi một hộp hạt xoàn (trị giá 150 USD), một máy tính xách tay (trị giá khoảng 10 triệu đồng), một loa blutooth trị giá 100 USD, 250 USD tiền mặt, đồng hồ đeo tay, ví da… Tại cơ quan công an, các đối tượng này còn khai nhận đã thực hiện ba vụ đột nhập nhà dân khác để trộm cắp tài sản.

Cùng ngày, Bí thư quận ủy quận Ngũ Hành Sơn, Đào Tấn Bằng và Chủ tịch UBND quận Nguyễn Thị Anh Thi đã tới chúc mừng, động viên và khen thưởng cho Công an phường Mỹ An vì thành tích khám phá nhanh nhóm đối tượng trộm cắp tài sản người nước ngoài.