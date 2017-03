Khen thưởng hai công dân cảnh giác, tố giác tội phạm

Trước đó, tối 29-6, anh Đặng Minh Tuấn ở thị trấn Phù Mỹ đi làm về để xe máy SH (biển số 77D1-187.87) trong phòng khách, bên trong cốp xe có chiếc điện thoại iPhone 4S, 3 triệu đồng tiền mặt và các loại giấy tờ khác. Khoảng 10 phút sau, anh Tuấn quay ra phát hiện chiếc xe đã bị mất.

Công an thị trấn Phù Mỹ trao giấy khen cho anh Thành và chị Thu. Ảnh: VT

Chiều 1-7, có một thanh niên điều khiển xe SH màu trắng không có biển số gây tai nạn với một người đi đường. Những người dân ở gần đó đến giúp nạn nhân đưa đi bệnh viện nhưng người thanh niên đi SH không đồng ý rồi vội lên xe bỏ chạy. Có mặt tại hiện trường, anh Thành thấy người thanh niên này có biểu hiện bất thường nên đã báo tin cho công an thị trấn. Cùng lúc, chị Thu cũng gọi điện thoại báo cho anh Tuấn biết là đã nhìn thấy một người điều khiển xe SH màu trắng không có biển số như xe của anh Tuấn bị mất trộm.

Từ các thông tin trên, Công an thị trấn Phù Mỹ phối hợp các đội nghiệp vụ xác minh và nắm được người điều khiển chiếc SH gây tai nạn là Lê Minh Điệp (21 tuổi, ở thôn An Lạc 1, xã Mỹ Hòa). Biết được Điệp đang trên đường bỏ trốn vào TP.HCM bằng xe khách, Công an huyện Phù Mỹ liên hệ Công an TP.HCM đón lõng và bắt được Điệp tại Bến xe Miền Đông. Tại cơ quan công an, Điệp đã cúi đầu thừa nhận là người đã lấy trộm xe SH của anh Tuấn.

VĂN TỐ