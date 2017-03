Khen thưởng lực lượng Công an bắt tên cướp "vờ mua chim"

Hôm nay (10/7/2008) lực lượng cảnh sát hình sự Công an Thành phố Hà Nội đã tiến hành di lý Đặng Tuấn Thắng - hung thủ gây ra vụ trọng án làm một người tử vong và hai người khác bị thương nặng khi giả vờ là người đến mua chim cảnh tại một ngôi nhà ở tập thể Thành Công (Ba Đình, Hà Nội) về Hà Nội để phục vụ công tác điều tra.

Chỉ trong vòng 9 ngày (từ 1 - 9/7) lực lượng điều tra hình sự Công an quận Ba Đình phối hợp với PC 14 Công an TP Hà Nội đã nhanh chóng tìm ra hung thủ Đặng Tuấn Thắng.

Sau khi dùng thủ đoạn tàn nhẫn dùng búa sát hại cả gia đình anh Tăng Quốc Trung, Thắng đã bỏ trốn vào TP Hồ Chí Minh. Sau một thời gian điều tra, lực lượng Công an Hà Nội đã bắt được Thắng vào đêm 9/7.

Để kịp thời động viên cán bộ, chiến sĩ đã có thành tích xuất sắc trọng vụ án này, chiều nay tại trụ sở Công an thành phố Hà Nội, đại diện Bộ Công an đã trao nhiều bằng khen, giấy khen cho các tập thể, cá nhân Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC 14) Công an thành phố Hà Nội và Công an quận Ba Đình.

Cùng với việc khen thưởng chiến công này của Công an quận Ba Đình và Đội đặc nhiệm PC 14 Công an Thành phố, Bộ Công an cũng kịp thời khen thưởng thành tích của 4 tập thể và 7 cá nhân nhanh chóng phá 3 vụ trọng án giết người tại số 2 Thụy Khuê, vụ án giết vợ tại Nhân Chính, Thanh Xuân và vụ hai đối tượng người nước ngoài giết người sau khi va chạm giao thông.

Thay mặt Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Thế Tiệm biểu dương tinh thần, kiên quyết tấn công tội phạm, trách nhiệm cao trước Đảng và nhân dân của công an Hà Nội khi trong một thời gian ngắn đã tập trung khám phá làm rõ 4 vụ trọng án, bắt 7 đối tượng.