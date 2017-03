Khen thưởng một chủ tiệm phát hiện kẻ gian

(PL)- Công an thị trấn Phù Mỹ đã trao tặng giấy khen của giám đốc Công an tỉnh Bình Định cho anh Đinh Phương Thi (chủ tiệm kinh doanh điện tử ở thị trấn Phù Mỹ) về tinh thần cảnh giác, phát hiện tố giác tội phạm, giúp lực lượng công an làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 19-11, Trường THPT số 1 Phù Mỹ bị kẻ gian đột nhập lấy trộm một số thiết bị vi tính gồm: 14 thanh ram, sáu main board, hai ổ cứng, màn hình và một bộ nguồn, trị giá khoảng 10 triệu đồng.



Đại diện Công an thị trấn Phù Mỹ trao giấy khen cho anh Thi. Ảnh: VT Số tài sản mất trộm trên được Võ Anh Danh (ngụ xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ) đem đến tiệm anh Thi chào bán. Thấy đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn, anh Thi đã tìm cách giữ chân Danh và âm thầm báo tin cho cơ quan công an. Tại cơ quan công an, Danh thừa nhận đã thực hiện vụ trộm cắp trên. Ngay sau đó, cơ quan công an đã thu hồi toàn bộ tài sản giao trả lại cho nhà trường. VĂN TỐ