Khen thưởng tập thể, cá nhân vụ bắt Dương Chí Dũng

Ngày 5-9, Bộ Công an đã thông tin trên cổng thông tin điện tử của bộ về việc bắt giữ Dương Chí Dũng.

Ông Dương Chí Dũng - Ảnh: V.V.T.







Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Công an, TTO



Bị can Dương Chí Dũng đã bị khởi tố về tội “cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” theo điều 165 Bộ luật hình sự xảy ra tại Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.Sau khi được các cơ quan có thẩm quyền cho phép, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, trước khi cơ quan điều tra triển khai thi hành lệnh bắt, khám xét, chiều 17-5-2012 Dương Chí Dũng đã bỏ trốn.Cơ quan điều tra Bộ Công an đã kiên trì thuyết phục gia đình, thân nhân của Dương Chí Dũng vận động đối tượng ra tự thú nhưng không có kết quả.Ngày 18-5-2012, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã phát lệnh truy nã đặc biệt trong toàn quốc, đồng thời phối hợp với Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) ban hành lệnh truy nã quốc tế đối với Dương Chí Dũng.Thực hiện chỉ đạo của bộ trưởng Bộ Công an, sau một thời gian khẩn trương tiến hành các biện pháp truy bắt, ngày 4-9-2012 Cơ quan điều tra Bộ Công an đã bắt giữ được Dương Chí Dũng. Hiện nay Cơ quan điều tra Bộ Công an đang khẩn trương điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.Cơ quan điều tra Bộ Công an kêu gọi những ai có hành vi che giấu, tiếp tay cho Dương Chí Dũng bỏ trốn, nếu ra tự thú sẽ được hưởng khoan hồng.Ngay sau khi bắt được Dương Chí Dũng, Thượng tướng Trần Đại Quang, bộ trưởng Bộ Công an, đã khen thưởng kịp thời cho các tập thể, cá nhân có thành tích bắt giữ Dương Chí Dũng.