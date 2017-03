Khen thưởng vụ phá án ma túy 'chị em Việt kiều'

Ngày 16-12, lãnh đạo phòng CSĐT tội phạm về ma tuý (PC47) Công an TP.HCM cho biết giám đốc Công an TP.HCM đã tặng giấy khen kèm tiền thưởng 5 triệu đồng cho tập thể PC47 về thành tích khám phá thành công một đường dây ma túy lớn từ Campuchia về Việt Nam. Đường dây ma túy này do hai chị em Việt kiều Australia là Lâm Kim Phụng và Lâm Đạo Long cầm đầu.

Trước đó, qua trinh sát địa bàn, PC47 phát hiện Nguyễn Duy Thạch Thảo cùng đồng bọn tổ chức đường dây buôn bán ma túy với số lượng lớn cho các con nghiện trên địa bàn TP.HCM.





Hai chị em Việt kiều Australia là Lâm Kim Phụng và Lâm Đạo Long cầm đầu đường dây ma túy.

Công an xác định hai chị em Phụng và Long là người trực tiếp điều hành đường dây mua bán ma túy này. Thảo thường lấy ma túy từ hai chị em Phụng và Long sau đó mang về chia nhỏ để bán lại kiếm lời. Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Phụng và Long giao việc giao dịch cho đàn em thân cận là Lâm Tú Trân và Trần Văn Giang.

Ngày 4-12, PC47 đã triệt phá thành công đường dây ma túy này và tiến hành bắt giữ các nghi can trong đường dây gồm: Lâm Kim Phụng (52 tuổi, tạm trú quận 10); Lâm Đạo Long (43 tuổi, em ruột của Phụng, tạm trú quận 1); Lê Quang Cường (48 tuổi, tạm trú quận 10); Nguyễn Duy Thạch Thảo (ngụ quận 10); Lâm Tú Trân (tự “Bà Môi”, 55 tuổi, ngụ quận Bình Tân) và Trần Văn Giang (tự "Xí Quách", ngụ quận 11).



Theo Đại tá Hồ Tự Sang, Trưởng phòng PC 47, Công an TP.HCM, trong thời gian gần đây, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã liên tiếp triệt phá nhiều đường dây mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy từ Bắc vào Nam. Tang vật thu giữ là hàng chục ký ma túy cùng nhiều súng đạn liên quan.