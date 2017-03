Khi cử tri day dứt...

Trong số cử tri ấy, có lẽ cử tri Ba Phi là người xúc động dữ dội nhất. Bác vừa khóc vừa nói: “Mần bộ trưởng thiệt quá xá khổ. Thương thay cho ổng!”.

Bình Nhất Chỉ thắc mắc: “Vì sao phải thương ổng khi tình hình vệ sinh an toàn thực phẩm đang ở mức báo động đến nỗi có vị đại biểu Quốc hội phải kêu: Biết ăn gì, uống gì để tránh ngộ độc!”.

Bác Ba Phi đáp với hai dòng nước mắt: “Tui thương ổng ở chỗ đó đa bởi chính ổng cũng hổng biết ăn gì, uống gì để tránh ngộ độc như mọi cử tri thôi. Ổng chỉ trách nhiệm quản lý từ bếp đến miệng người ăn, còn các công đoạn trước đó thuộc trách nhiệm của bốn bộ khác. Ổng đã nói rõ vậy rồi trách ổng sao được!”.

Bình Nhất Chỉ hỏi: “Vậy phải làm sao để chất lượng thực phẩm luôn an toàn cho người sử dụng?”.

Bác Ba Phi đáp: “Muốn chất lượng thực phẩm an toàn, theo ổng phải tăng tiền, tăng người làm công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm”.

Bình Nhất Chỉ băn khoăn: “Tăng tiền, tăng người liệu có giải quyết được vấn đề khi trách nhiệm quản lý thực phẩm không chỉ của Bộ Y tế mà còn liên quan đến bốn bộ khác theo như ổng nói?”.

Bác Ba Phi đáp: “Chuyện này dễ giải quyết, cứ nhập bốn bộ kia vào Bộ Y tế thì trách nhiệm người đứng đầu sẽ rõ thôi. Lúc đó chẳng ai đổ thừa được cho ai một khi tình trạng vệ sinh thực phẩm mất an toàn”.

Bình Nhất Chỉ nói: “Nhập năm bộ lại thành một bộ không chắc sẽ giải quyết được tình trạng vệ sinh an toàn thực phẩm”.

Bác Ba Phi hỏi: “Sao không chắc?”.

Bình Nhất Chỉ giải thích: “Cùng thời gian ông bộ trưởng day dứt, đau khổ ở diễn đàn Quốc hội thì tại Nghệ An, công an đã bắt hơn ba tấn rác thải y tế do tư nhân thu mua từ các cơ sở y tế, bệnh viện tại địa phương để tái chế thành đồ nhựa và thủy tinh bán ra thị trường. Tình trạng bán rác thải y tế cho tư nhân xảy ra không chỉ ở Nghệ An mà đã từng xảy ra ở một số bệnh viện lớn tại Hà Nội. Bác thấy đó, ngay việc quản lý rác thải y tế chỉ thuộc trách nhiệm của mỗi Bộ Y tế thôi mà cũng mần không xuể thì làm sao tin rằng việc nhập nhiều bộ lại làm một sẽ quản lý được tình trạng vệ sinh an toàn thực phẩm?”.

Nghe Bình Nhất Chỉ giải thích, bác Ba Phi ngớ người ra hồi lâu rồi ôm mặt khóc rưng rức với vẻ day dứt, khổ đau cùng tột.