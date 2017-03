Khi kẻ gian là... nhân viên

Vào khoảng 17h30 ngày 23-6 Giám đốc Công ty chuyển phát nhanh 24h địa chỉ ở ngõ 640 đường Láng, đã đến trụ sở CAP Láng Hạ trình báo về việc Công ty mình bị mất trộm một thùng hàng. Bên trong thùng hàng có 200 chiếc điện thoại Nokia 1280 và một Laptop hiệu Sony và một CPU máy tính.

Ngay sau khi nhận được trình báo, CAP Láng Hạ đã triên khai lực lượng xuống điều tra, xác minh. Qua dấu vết để lại, việc tiến hành trộm thùng hàng của Công ty được tiến hành hết sức nhanh gọn, không có dấu hiệu của việc phá khóa cơ quan công an đặt nghi vấn nhiều khả năng do người trong công ty trộm cắp. Lấy lời khai của các nhân viên có liên quan, CAP Láng Hạ đã phát hiện những biểu hiện nghi vấn của Ninh (nhân viên mới vào làm được khoảng 5 ngày của Công ty).

Tại trụ sở, đối tượng Ninh khai nhận hành vi trộm cắp tài sản của mình. Ninh đã lên kế hoạch ăn trộm tài sản của Công ty bằng việc đánh thêm chìa khóa rồi dễ dàng mở cửa phòng và trộm hàng. Ninh đã gọi thêm 2 đối tượng tên Bình và Trường (Hai tên cùng quê với đối tượng) đến mang hàng đi xuống Hải Phòng để tiêu thụ.



Ngay trong đêm, các chiến sỹ CAP Láng Hạ đã phối hợp cùng CAQ Đống Đa triển khai lực lượng xuống Hải Phòng truy bắt hai đối tượng trên. Ít giờ sau đó, Trường và Bình bị bắt tại nhà nghỉ Thanh Bình ở xã An Hưng, huyện An Dương, Hải Phòng khi chúng chưa kịp tẩu tán hàng ăn trộm. Trị giá tang vật mà cơ quan Công an thu giữ khoảng 100 triệu đồng. Hiện hai đối tượng Trường và Bình đã được di lý về CAQ Đống Đa.

Theo Trần Hòa (ANTĐ)