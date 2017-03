Khi người đẹp sập bẫy tình của những kẻ buôn ma túy

Long và Tính ngày bị bắt giữ. Long và Tính ngày bị bắt giữ.

1. Phiên tòa xét xử đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia do "ông trùm" Vũ Đức Long (48 tuổi ngụ Nam Định) cầm đầu diễn ra vào các ngày 26 và 27/5 tại TAND TP HCM. Liên quan trong vụ án này có 2 người đẹp, người thứ nhất là vợ và người thứ 2 là người tình của Vũ Đức Long.

Từng là một tên trộm chuyên nghiệp, sau nhiều lần vào tù ra khám liên miên mà vẫn không giàu lên được, đến năm 2000, sau khi ra tù lần thứ 3, Vũ Đức Long "đúc kết" ra rằng y chỉ có thể giàu có nhanh chóng bằng con đường buôn ma túy. Nghĩ là làm, ngay sau đó Long lao vào con đường tội lỗi này, tuy nhiên do chưa có kinh nghiệm nên chỉ một thời gian ngắn Long lại bị bắt và bị TAND tỉnh Nam Định kết án 42 tháng tù giam vào năm 2001 về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Sau khi ra tù, Long dắt vợ con "Nam tiến" vào TP HCM lập nghiệp. Sau một thời gian "ở ẩn", đến năm 2012, thông qua một người đồng hương mà Long chỉ biết tên là Dũng giới thiệu, khoảng tháng 3/2012, Vũ Đức Long ra tận Nghệ An tìm đến nhà ông trùm Võ Công Sỹ (44 tuổi ngụ Nghệ An) đặt vấn đề mua ma túy với số lượng lớn để cung cấp cho các đầu mối ở TP HCM.

Chỉ trong một thời gian ngắn (từ tháng 6 đến tháng 12/2012), Long đã mua của Sỹ tổng cộng 11 bánh hêrôin (tương đương 3,79 kg hêrôin và 3,1kg ma túy tổng hợp) để cung cấp cho các đầu nậu ở TP HCM. Với lợi nhuận khổng lồ từ ma túy mang lại, mỗi bánh hêrôin bán được, Long thu lợi 400 USD và 12 triệu đồng/ mỗi 100gr ma túy tổng hợp. Chính vì mờ mắt trước những đồng tiền tội lỗi này mà Long đã lôi kéo luôn cả vợ và người tình là Nguyễn Thị Tính (24 tuổi) tham gia.

Theo lời khai của Tính, dù biết Long đã có vợ con nhưng không hiểu sao Tính vẫn yêu người đàn ông hơn mình đến 24 tuổi này. Dù Tính không nói ra nhưng nhìn qua ai cũng hiểu là ngoài cái mã đẹp trai, phong độ bên ngoài, Tính "mê mệt" người đàn ông này là vì tiền. Sau một thời gian được Long hào phóng "cho không biếu không" không biết bao nhiêu là tiền và đồ đạc đắt tiền, Tính chấp nhận đi theo con đường làm ăn bất chính của người tình.

Ban đầu, Tính chỉ được người tình giao cho đi thu tiền bán ma túy ở các khu vực như đường Xôviết Nghệ Tĩnh, Thị Nghè… Về sau, khi thấy Tính thạo việc và có thể tin cậy, Long bắt đầu giao Tính đi giao ma túy và nhận "tiền tươi" về luôn cho y. Với công việc này, hàng tháng Tính được người tình trả công 5 triệu đồng để tiêu xài và được sử dụng ma túy miễn phí.

Không chỉ là người tình "tuyệt vời", Long còn là một người chồng chu đáo với vợ con. Để việc làm ăn không ảnh hưởng gì đến gia đình, Long thuê hẳn một căn nhà ở phường 13, quận Tân Bình dùng để giao dịch mua bán để ở cùng Tính, còn thuê một căn nhà khác ở phường 2 cùng quận để vợ con ở. Trước lúc bị bắt 2 ngày, do bị té xe, Long về nhà vợ "tạm lánh" và mang theo một vài gói ma túy để sử dụng.

Sau khi đường dây ma túy của Long bị triệt phá, ngày 4/12/2012, qua kiểm tra căn nhà trên, công an đã phát hiện một số ma túy được giấu ở khe tủ đựng tivi và tủ đựng quần áo của Hương (vợ Long).

Quá trình điều tra, Hương khai, trước đó 2 ngày Hương dọn dẹp nhà và phát hiện chồng giấu ma túy, Hương có lấy ra xem rồi để lại chỗ cũ. Tuy nhiên, Hương không thừa nhận và Long cũng có lời khai việc mua bán ma túy của Long, vợ y không liên quan nên Cơ quan điều tra chỉ đủ cơ sở để xử lý Hương về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy" với số lượng chỉ hơn 2gr.



Phiên tòa xét xử Long (thứ 2 từ trái sang) và Tính (ngồi bên trái hàng thứ 2). Phiên tòa xét xử Long (thứ 2 từ trái sang) và Tính (ngồi bên trái hàng thứ 2).

Với hành vi như trên, TAND TP HCM đã tuyên phạt Vũ Đức Long và 2 đồng phạm khác mức án tử hình. Nguyễn Thị Tính lãnh mức án 18 năm tù về tội "Mua bán trái phép chất ma túy" trong khi vợ Long, Phạm Thị Hương chỉ phải lãnh 2 năm tù về tội "tàng trữ…".

2. Mới đây (ngày 30/5), phiên tòa xét xử "ông trùm" buôn bán xe gian kiêm "cái chết trắng" Lê Vĩnh Luận (35 tuổi ngụ Quảng Nam, tạm trú quận 12, TP HCM) cũng có bóng dáng của "kiều nữ" Triệu Thanh Hoa (23 tuổi ngụ Nam Định), người tình của Luận. Sinh ra và lớn lên ở đất Nam Định, vào TP HCM học đại học, không ai ngờ cô gái có cái tên thật đẹp ấy lại vướng vào đường dây buôn ma túy xuyên quốc gia mà người tình của cô là kẻ cầm đầu.

Mồ côi cha từ khi mới lọt lòng nhưng bù lại Triệu Thanh Hoa luôn được mẹ thương yêu, chăm sóc. Học hết lớp 12, Hoa thi đậu và vào TP HCM học đại học. Thương con, mẹ Hoa đi theo con vào TP HCM buôn bán để tiện bề lo cho con. Được vài tháng, vì bà ngoại bệnh cần người chăm sóc, mẹ Hoa trở về Nam Định chăm sóc mẹ già nhưng vẫn không quên dặn con gái cố gắng học hành, tránh xa mọi cám dỗ.



Hoa khóc nức nở trong giờ nghị án. Hoa khóc nức nở trong giờ nghị án.

Không ngờ chỉ vài tháng sau khi xa mẹ, trong một lần đi tìm thuê phòng trọ, Hoa đã lọt vào lưới của một đường dây tội phạm do Lê Vĩnh Luận cầm đầu. Với nhu cầu cần người để thiết lập đường dây mua bán ma túy vừa mới hình thành, Lê Vĩnh Luận ma mãnh treo bảng "cho nữ sinh viên thuê phòng trọ" ngay tại nhà. Vì vậy, khi Hoa vừa đến hỏi thuê, Luận đã nhanh chóng gật đầu đồng ý. Chỉ sau một thời gian ngắn ở đây, với mồm mép của một "ông trùm", Luận đã làm cô sinh viên có nhan sắc mặn mà này phải lòng.

Từ khi quen Luận và được người yêu dắt đi chơi thâu đêm suốt sáng ở vũ trường, được Luận nhét vào miệng những viên thuốc màu hồng (ma túy đá), Hoa nghiện lúc nào không hay. Đến khi chấp nhận chung sống với Luận như vợ chồng, lúc này Hoa mới hay biết ngoài việc sống bằng nghề mua bán xe gian, người tình của cô còn là một tên trùm buôn bán ma túy với số lượng lớn.

Ngày 24/5/2012, Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an quận 12, TP HCM phát hiện Lê Quốc Bình (30 tuổi, em ruột Luận) điều khiển xe gắn máy không có giấy đăng ký nên mời về trụ sở công an làm việc. Tại đây, Bình khai nhận anh ruột là Lê Vĩnh Luận là đối tượng chuyên tiêu thụ xe gian để bán lại kiếm lời. Chiếc xe Bình đang sử dụng là do Luận mới mua nhờ Bình đem đi rửa, trên đường về thì bị phát hiện thu giữ.

Từ lời khai của Bình, ngay trong ngày, công an đã bắt khẩn cấp Bình và Luận. Tiến hành khám xét nơi ở của Luận tại phường Tân Hưng Thuận (quận 12), công an còn thu giữ được 7 gói ma túy đá cùng nhiều loại ma túy khác và 15 xe gắn máy các loại, 7 khung xe và 5 lốc máy xe không rõ nguồn gốc cùng nhiều giấy tờ đăng ký xe giả.

Trong lúc công an đang kiểm tra, làm theo lời dặn của Luận từ trước, Hoa lén đem một bao da màu vàng đựng hêrôin ra phía sau nhà cất giấu nhưng việc làm của Hoa không qua mắt được các trinh sát. Qua kiểm tra, các trinh sát phát hiện bên trong túi da nói trên là 2 bánh hêrôin, nặng 69gr, cùng nhiều gói ma túy nhỏ lẻ khác. Tổng trọng lượng ma túy thu giữ của Luận là 735gr hêrôin và 107gr ma túy tổng hợp.

Tại tòa, nhìn thấy mẹ ngồi khóc trong đau đớn Hoa cũng khóc. Khi được HĐXX hỏi "Bà là người thân của ai trong vụ án này và nguyện vọng của bà là gì?", mẹ của Hoa khóc nức nở và khẩn khoản xin tòa cho mình được nhận hình phạt thay con bởi con bà còn quá trẻ, nông nổi mà phạm tội.

"Nếu con tôi có mệnh hệ gì chắc tôi chết mất. Cảm thương cho hoàn cảnh mẹ góa con côi của họ, giờ nghị án HĐXX đề nghị lực lượng cảnh sát dẫn giải cho mẹ con họ được gặp nhau trong giây lát. "Mẹ ơi, mẹ đừng khóc nữa. Nhìn mẹ khóc con không thể nào chịu nổi. Con xin lỗi mẹ ngàn lần, mẹ hãy tha thứ cho con…". Nói xong những lời nói hối hận muộn màng, Hoa ôm chầm lấy mẹ khóc nức nở.

Dù bị đề nghị mức án tù chung thân nhưng bản án hôm ấy xét Hoa phạm tội có phần phụ thuộc người khác, HĐXX chỉ tuyên phạt Hoa mức án 20 năm tù, Lê Vĩnh Luận nhận hình phạt cao nhất là tử hình cho các tội danh "Mua bán trái phép chất ma túy" và "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

3. Khi chúng tôi đặt bút viết bài này thì có lẽ Nguyễn Thị Phương Đình (20 tuổi, ngụ Trà Vinh) đã sinh con trong tù. Ngày ra tòa cách đây 2 tháng, Đình đã gần đến ngày sinh đẻ.



Nguyễn Thị Phương Đình tại phiên xét xử. Nguyễn Thị Phương Đình tại phiên xét xử.

Theo nội dung vụ án, trong thời gian đi giúp việc nhà ở TP HCM, Đình quen biết và nảy sinh tình cảm với Lục Công Bằng (38 tuổi ngụ quận 4), đối tượng đã có 3 tiền án về tội cướp giật, lại đang nghiện nặng. Cũng chính vì quá nhiều thói hư tật xấu nên vợ Bằng chịu không nổi đã nộp đơn ly hôn và chấp nhận một mình nuôi con. Còn Đình thì không hay biết những điều ấy bởi trong thời gian quen biết ngắn ngủi cô luôn bị Bằng rỉ tai những lời đường mật về cuộc sống sung sướng sau này nếu Đình chấp nhận đi theo anh ta.

Cho đến khi về sống chung với Bằng, Đình mới hay người đàn ông lý tưởng của đời mình là một gã nghiện ngập và lý lịch đầy tiền án. Nhiều lần khuyên bảo người tình không được, Đình lại bị người tình dụ dỗ và tập tành chơi hàng đá. Đâm lao thì phải theo lao, một thời gian sau Đình theo người tình tham gia mua bán ma túy.

Đêm 4/9/2013, khi Đình cùng người tình đang đi giao hàng thì bị công an bắt quả tang. Vào tù có thời gian để suy ngẫm lại đúng sai, đến lúc này Đình mới hay mình đã mang thai. Thương cho đứa con thiệt thòi ngay từ khi còn trong bụng mẹ, trong tù, thời gian đầu Đình đã khóc hết nước mắt. Về sau được sự khuyên nhủ, động viên của các cán bộ trại giam và được thăm khám thai thường xuyên Đình mới lấy lại được tinh thần. Bản án hôm ấy xét Đình phạm tội một phần do bị lệ thuộc nên cô chỉ bị tuyên phạt mức án 4 năm tù, trong khi người tình của cô lãnh án 7 năm tù.

Một lần vấp ngã, chỉ mong sau thời gian cải tạo, những cô gái như Đình, Hoa, Tính sẽ đứng dậy làm lại cuộc đời, tránh lặp lại vết xe đổ một thời đã qua. Song những bài học đau đớn này liệu có đủ sức răn đe, cảnh tỉnh cho những ai lỡ lầm thức tỉnh?

Theo A.Huy

An ninh thế giới