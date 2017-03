Khi sinh viên thành… gái bán dâm

Họ sa chân vào con đường bán dâm bởi vì… lỡ tình nên đành… nhắm mắt đưa “thân” làm liều.

(Ảnh minh họa)



Thất tình là bán mình



Ban đầu họ là những sinh viên ngoan hiền ở quê ra thành phố học đại học. Xa nhà, thiếu thốn tình cảm các cô gái này nhanh chóng tìm cho mình một chỗ dựa về tinh thần là các chàng sinh viên cùng trang lứa. Đang tuổi đôi mươi nhu cầu yêu đương là chuyện bình thường. Ban đầu là những buổi gặp gỡ trên giảng đường, hay chỉ là vài ba câu hỏi vu vơ trên xe buýt, sau đó là những cuộc hẹn hò vui chơi ngoài công viên, lâu dần rồi sẽ là các cuộc hẹn riêng hai người tại phòng riêng hoặc… nhà nghỉ rẻ tiền. Các cô chiêu cậu ấm từ quê lên phố học thì ít mà yêu đương thì nhiều.



Với quan niệm “yêu là trao nhau tất cả”, không ít các cô gái đã trao “cái ngàn vàng” cho mối tình đầu tiên. Sau những phút giây yêu đương ngọt ngào, đa số các cuộc tình sinh viên sau đó là chia tay vì cãi cọ, ghen tuông. Thất tình, mất hết niềm tin vào đàn ông, nhu cầu sinh lý nay không được đáp ứng, hoặc vì để “trả thù tình”, các cô đã cố đi kiếm tìm một “đấng mày râu” hơn hẳn chàng sinh viên nghèo kiết xác kia cho nó bõ ghét. Cũng từ đây một bộ phận nữ sinh viên đã chấp nhận và vội vã qua nhiều cuộc tình để rồi bước chân vào con đường làm gái mại dâm lúc nào không hay biết.



Theo mối của bà chủ đường dây gái mại dâm tại một trường đại học danh tiếng tôi tiếp xúc với Nguyễn Hồng H. sinh viên năm thứ hai của một trường đại học – bây giờ thì có thể gọi cô là một gái mại dâm sinh viên chính hiệu. Trước đây H. lớn lên ở một làng quê nghèo. Sau khi học hết cấp 3, H lên phố học đại học. Từ đây, cô nữ sinh ngày nào đã hoàn toàn lột xác. Vốn đã có nhan sắc, lại biết cách ăn mặc hợp mốt, trông H. chẳng còn chút “hương đồng gió nội nào” mà sớm nhập vào nhóm gái phố và… Thế rồi yêu say đắm và theo chân chàng công tử thuộc diện “chơi bời” trong lớp tên L., H. bắt đầu biết đến đi chơi đêm, những cuộc rượu say sưa ở quán bar, vũ trường, nhảy nhót, đập phá. Và như một con đường độc đạo, sau người tình đầu tiên H. tiếp tục với những cuộc tình gắn với những cuộc chơi thâu đêm tại các quán bar, sàn nhảy.



Tại một quán bar, H. đã gặp và quen biết một người phụ nữ trẻ đẹp. Qua vài câu làm quen, người phụ nữ kia xin H. số điện thoại và nói rằng để thỉnh thoảng tâm sự và rủ cô đi chơi rồi từ đó “tiêm nhiễm” vào đầu cô những suy nghĩ về tiền bạc, giàu sang. Ả dụ dỗ H. bằng cách đưa ra những con số rất hời mà H. sẽ nhận được, đổi lại H. chỉ cần ngồi uống rượu với khách hàng tại các quán bar, vũ trường. Nếu gặp “khách sộp”, H. có thể được “bo” thêm rất nhiều, thoải mái chi tiêu…



Mới đầu H. đã từ chối lời mời mọc hấp dẫn này. Nhưng dần dà, trong những lần gặp phải chuyện buồn, cãi cọ với người yêu, tâm lý buồn chán vì chia tay người yêu, lại quen thói tiêu xài từ bạn trai chu cấp đã khiến H. chủ động liên lạc lại với ả má mì để đi chơi với những người đàn ông sành điệu, giàu có. Ban đầu H. chỉ đi uống rượu, đi chơi với những “đại gia” trên địa bàn Hà Nội. Sau đó có không ít người đàn ông còn tìm mọi cách để tiếp cận H, đưa đón, mua sắm và chiều chuộng cô như một bà hoàng. Kể từ đó, H. chuyển chỗ ở, đến ở trong một chung cư mini cho “xứng tầm”, xao nhãng học hành và quan hệ tình dục vô độ.



Chúng tôi còn được biết một đối tượng khác là Lê Cẩm T- sinh viên của một trường đại học cũng nổi danh không kém. Cô bạn sở hữu một khuôn mặt khá ưa nhìn, đôi chân dài thon thả nên từ năm nhất cô rất tích cực trong tham gia các hoạt động xã hội. Đến năm thứ 3, rất nhiều bạn trong lớp đều có người yêu, thậm chí còn có cả những mối tính "Kiều nữ - đại gia" thì T. vẫn chưa một mối tình vắt vai bởi cô vẫn muốn tìm cho mình "tình yêu đích thực". Qua Facebook, cô quen Q., họ trao đổi nick chat, số điện thoại và những tin nhắn, cuộc gọi quan tâm, chia sẻ ngày càng nhiều. Chỉ mới 1 tháng quen biết chưa từng gặp mặt nhưng T. đã tin Q, anh sinh viên ĐH Công nghiệp ấy chính là "một nửa" của mình.



Trong buổi hẹn hò đầu tiên, Q. không ngại ngần kể cho cô nghe về ông bố suốt ngày say rượu, về mẹ và em gái rất đáng thương. Những rung động đầu đời của cô gái mới biết yêu lần đầu càng khiến Q thông cảm và yêu T nhiều hơn. Thế rồi, chính sự ngây thơ ấy đã xui khiến cô trao thân cho Q. Những tưởng như thế Q. sẽ hiểu tấm lòng và tình yêu của mình, nhưng T. đã hoàn toàn vỡ mộng khi sáng hôm sau tỉnh dậy, cô chỉ nhận được mẩu giấy nhắn lại: “Xin lỗi nhé em yêu, tại em ngây thơ quá!”. Số điện thoại của Q. không liên lạc được, laptop, điện thoại, ví tiền của cô cũng không cánh mà bay.



Từ một sinh viên khá giỏi, thành tích học tập của T. đã giảm sút nhanh chóng, và cô sinh viên năng động ngày trước cũng không còn nữa. T. ngày càng sống thu mình vì sự dằn vặt, hổ thẹn với bản thân mà không biết chia sẻ cùng ai. Khi biết mình đã có thai với gã họ Sở, cô đã hoàn toàn sụp đổ. Hận tình, cô sinh viên đã lao mình vào con đường "trả thù tình" và để rồi biến mình thành gái mại dâm chuyên nghiệp. Lên giường với hàng trăm thằng đàn ông mà giờ cô vẫn không tìm thấy nơi đâu tình yêu mà chỉ thấy hận thù nối tiếp hận thù.



Còn P.L lại là một câu chuyện buồn khác. Chỉ vì thất tình, để giải sầu và thỏa mãn cơn khát tình dục mà P.L đã đêm ngày chat sex để rồi biến mình thành gái showcam. Từ cô sinh viên tại một trường đại học, P.L chưa bao giờ nghĩ mình lại ngày đêm lột đồ “phô hàng” không khác gì gái bao. “Dường như việc thoát y, thác loạn đã trở thành thói quen ăn sâu vào máu mình, đó là cách duy nhất khiến mình bớt cô đơn, chán nản” – P.L giãi bày. Và rồi qua điện thoại tin nhắn, P.L đã trở thành… gái gọi chuyên nghiệp.



Không chỉ có H., có T., có P.L mà còn rất nhiều cô gái khác đã yêu mù quáng, nhẹ dạ cả tin mà dấn thân vào con đường nhầy nhụa. Đó là kết quả của những vố lừa tình. Từ đó họ đã đánh mất chính mình và rồi để trả thù đời, họ lao vào cuộc tình mới như một con thiêu thân không còn thiết tha học tập để tạo dựng nghề nghiệp. Từ con đường vào nhà nghỉ với người tình đến việc bán dâm cho khách làng chơi là rất mong manh. Không ít các cô sinh viên trẻ đẹp không bước qua nổi thách thức đó để rồi lầm lạc cả đời.



Nguyên nhân từ đâu?



Đại tá Vũ Viết Phàng - Trưởng phòng Phòng ngừa và đấu tranh chống tệ nạn xã hội (Bộ Công an) cho biết: Hoạt động mại dâm hiện nay có chiều hướng giảm, xong lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ, diễn biến phức tạp. Ngoài "dân" chuyên nghiệp, đối tượng tham gia bán dâm cũng đa dạng hơn, như học sinh, sinh viên, cán bộ công chức, người nước ngoài. Địa điểm bán dâm cũng đa dạng hơn (nhà nghỉ, nhà trọ, khách sạn lớn, và cả nhà riêng của gái bán dâm)… Ngoài ra còn có những đường dây hoạt động và liên kết với khách hàng theo kiểu giới thiệu người này qua người khác, có cả phương thức chăm sóc “khách VIP” và “khách hàng tiềm năng”. Có những ổ nhóm, đường dây mang quy mô lớn, hoạt động với những thủ đoạn tinh vi. Một số đường dây còn có tổ chức hoạt động trên diện rộng tại nhiều trường Đại học tại Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh…



Theo lý giải của các nhà xã hội học thì nguyên nhân khiến học sinh, sinh viên sa ngã vào hoạt động mại dâm cũng là bởi biết yêu quá sớm, dẫn đến sinh hoạt tình dục sớm. Và cũng vì thế mà quan niệm về chuyện tình dục của các em trở nên dễ dãi, nhìn nhận chuyện chung đụng thân xác một cách bản năng.



Nhiều em sinh viên hoạt động trong nghề này nói rằng, đã đưa chân rồi thì chẳng thể rút chân về, ban đầu chỉ nghĩ là trả thù tình, vui chơi một vài lần cho biết nhưng sau rồi bị ép buộc bởi những chủ chứa, đầu nậu môi giới, phần vì bị sức hút đồng tiền. Số tiền một lần đi khách bằng cả tháng trời “bán mặt cho đất, bán lưng cho giời” của bố mẹ ở quê. Có em sinh viên còn thật thà chia sẻ rằng, mình thật may mắn được nhận vào đường dây mại dâm hạng sang, bởi đã có ngoại hình bắt mắt, chỉ phải học hỏi “đồng nghiệp” vài chiêu chiều khách là kiếm thêm tiền bo của các khách VIP dễ như trở bàn tay.



Khi tình đã lỡ, nhiều em gái có suy nghĩ sai lầm rằng mất trinh là mất tất cả, một lần đã rồi thì nghìn lần cũng vậy nên nhắm mắt làm liều. Ban đầu là lao vào các cuộc tình mà không biết mình đang bị lợi dụng bởi những tên “lưu manh giả danh tri thức” để thỏa mãn cơn khát dục của chúng. Mặt khác, lợi dụng điều này các Tú bà lôi kéo các em vào đường dây gái bao. Để rồi quên đi cách lao động bằng tri thức và sức lao động của mình, các em chấp nhận làm gái và coi đó là kế sinh nhai và đồng thời thỏa mãn lối ăn chơi xa xỉ cho xứng “đẳng cấp” dân chơi mà không hề biết chính các em đã đang bán rẻ lương tâm mình, bóp chết đi tình yêu và hạnh phúc mà lẽ ra học hành nên người các em sẽ có được.

Theo Hữu Dũng (An ninh Thủ đô)