Khi Xã Xệ vui trở lại

Vốn là người luôn “vui trước cái vui của thiên hạ, lo sau cái lo của thiên hạ” nên Xã Xệ rất “nhạy cảm” trước một chủ trương như vậy. Nếu như mô hình đó được thực hiện, chiếc ghế chủ tịch xã hiện nay của Xã Xệ ắt phải về tay người khác. Chiếc ghế mà mất thì “bổng lộc” cũng đi toong, nhất là những khoản thu nhập “tỉa” được từ tiền đóng góp của dân trong các chuyện gọi là công ích do Xã Xệ đề ra; hoặc “tỉa” từ nguồn ngân sách ở trên chi xuống để xây dựng cơ sở vật chất hay phát triển hạ tầng cơ sở nông thôn... Không chỉ thế, Xã Xệ còn lo tay chủ tịch do dân bầu lên sẽ “bươi móc”, lôi ra ánh sáng những sự “lem nhem” của người tiền nhiệm. Mà nếu sự thể đó xảy ra thì có khi Xã Xệ phải “đáo tụng đình” rồi “bóc lịch” thật chứ chẳng chơi!

Hiểu rõ tâm trạng lo lắng của Xã Xệ duy nhất chỉ có Lý Toét - người vẫn thường được Xã Xệ xem là kẻ tâm phúc. Buổi trưa, khi Xã Xệ đang uể oải nhai cơm ở nhà riêng thì Lý Toét đến với vẻ mặt hớn hở khác thường. Hắn cười toe toét bảo: “Ông anh hãy ngon miệng lên! Thằng cháu tui ở tỉnh về bảo chuyện bầu chủ tịch xã đã được đem ra bàn ở Quốc hội và hãy còn nhiều đại biểu băn khoăn lắm”. Xã Xệ hỏi dồn: “Băn khoăn là sao?”. Lý Toét đáp: “Là đề án bầu trực tiếp chủ tịch xã còn nhiều chỗ các đại biểu Quốc hội chưa thông. Ví như quan hệ giữa chủ tịch xã do dân bầu với HĐND và các phó chủ tịch do HĐND xã bầu ra sao? Nếu chủ tịch xã không phải là đảng viên thì quan hệ với đảng ủy xã ra sao?... Nói chung là còn nhiều mắc mứu lắm lắm”. Mắt Xã Xệ sáng lên: “Tức là chưa chắc cái đề án này được thực hiện?”. Lý Toét đáp: “Chứ sao nữa!”. Lập tức Xã Xệ kêu to: “Bà nó đâu? Lấy tao chai rượu để lai rai với thầy Lý nhá!”.

Biết con tim Xã Xệ đã vui trở lại, thầy giáo làng bình luận bâng quơ: “Xã Xệ chớ vội mừng. Hầu hết đại biểu Quốc hội đều đồng tình với chủ trương của đề án này và họ chỉ bàn sâu cốt để làm rõ mọi mặt trước khi triển khai thực hiện nó mà thôi”.