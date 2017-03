Khiển trách trưởng công an xã vô cớ bắt, đánh người

Ông Trà cũng đã được phục chức trưởng công an xã sau thời gian bị tạm đình chỉ công tác để phục vụ việc điều tra tố giác tội phạm có liên quan đến ông.

Trước đó, bà Võ Thị Sứ (ngụ thôn Định Thành, xã Hòa Định Đông) tố ông Trà cùng ba cán bộ xã khác đến kiểm tra hành chính nhà bà lúc 2 giờ ngày 29-3 nhưng không có quyết định của cơ quan thẩm quyền. Tiếp đó, ông Trà đưa anh Nguyễn Kim Thành (20 tuổi, con bà Sứ) về trụ sở xã nói là để công an huyện xác minh một số việc. Gần sáng, anh Thành đi bộ về nhà rồi ngã xuống, ngất xỉu. Theo trình bày của anh Thành, khi đến trụ sở công an xã, ông Trà còng tay anh, dùng dùi cui, roi điện đánh chỉ để hỏi ai đã ném vỡ cửa kính nhà ông Trà...





Vợ chồng bà Võ Thị Sứ và con trai Nguyễn Kim Thành cho rằng hình thức xử lý trưởng công an xã là quá nhẹ. Ảnh: TẤN LỘC

Liên quan đến việc kỷ luật ông Trà, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM ngày 8-8, ông Lê Ngọc Tính, Chủ tịch UBND huyện Phú Hòa, cho biết công an huyện thông báo kết quả điều tra cho địa phương là không đủ cơ sở để xử lý trách nhiệm hình sự ông Trà do tỉ lệ thương tật của anh Thành là 0%. Ông Trà không thừa nhận còng tay, dùng dùi cui, roi điện đánh anh Thành. “Ông Trà có cái sai là nóng tính quá nên đã bạt tai Thành một cái nhưng ông trình bày không trung thực với cơ quan điều tra, lúc nói có lúc khai không. Cái sai nữa là chọn thời gian không phù hợp. Ổng quá bức xúc nên chọn nửa đêm đến nhà người ta…” - ông Tính nói.

Ngoài ra, ông Tính giải thích: “UBND huyện ra quyết định kỷ luật căn cứ theo kết luận điều tra của công an huyện. Việc xử lý kỷ luật cán bộ theo quy trình, do tập thể quyết định. Anh em làm cũng có bức xúc, có cái sai, đã nhận khuyết điểm. Giờ cho họ sửa chữa. Nếu cho nghỉ việc cũng khó. Bởi đào tạo trưởng công an xã phải học lớp trung cấp công an nhưng dưới xã nguồn đó ít lắm! Lương công an xã thấp, mình làm căng thì họ nghỉ. Mấy phó công an xã xin nghỉ hết rồi, đang tìm người không ra…”.

Khi PV đề cập hiện nay người dân địa phương cho rằng mức kỷ luật đối với ông Trà là chưa tương xứng với hành vi sai phạm, ông Tính nói: “Nếu dân phản ứng quá thì chắc cũng phải tiếp thu ý kiến, xem xét lại, làm việc lại với Đảng ủy, UBND xã, cơ quan công an”.

Ông Phan Quốc Thắng, Bí thư Huyện ủy Phú Hòa, cũng nhìn nhận ông Trà có nhiều sai sót khi làm việc. Thường trực Huyện ủy đã giao Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy kiểm tra đảng viên có dấu hiệu vi phạm đối với ông Trà để xử lý kỷ luật về mặt Đảng.

Ông Đặng Quang Anh, Phó ban Nội chính Tỉnh ủy Phú Yên, cho biết: “Ban Nội chính đang thu thập hồ sơ vụ việc này để theo dõi việc xử lý có phù hợp hay không, có tương xứng với hành vi sai phạm hay không”.

Chiều 8-8, liên lạc với PV, bà Võ Thị Sứ bày tỏ: “Chúng tôi đã gửi đơn đến các cơ quan chức năng cao hơn khiếu nại việc kỷ luật ông Trà của UBND huyện, đề nghị xử lý hành vi sai phạm của ông Trà đúng quy định”.