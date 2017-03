“Kho báu” của “bố già”

Trong đêm tối âm u rợn người đó, xuất hiện hai bóng người lúc ẩn lúc hiện, thoăn thoắt từ hướng xã Châu Thôn về thị trấn Sơn Kim. Một người đi trước cầm gói đồ, còn tên kia vai mang khẩu súng CKC. Khi chúng đến khu vực đập tràn thuộc xã Châu Kim, bỗng một phát súng chỉ thiên chát chúa vang lên xé tan sự yên tĩnh bóng tối và tiếp đến một cuộc vây bắt nghẹt thở diễn ra giữa núi rừng trong đêm...

“CẤT VÓ” LÚC 2 GIỜ SÁNG!

Thời gian qua, khi “thánh địa” ma tuý Tương Dương, Kỳ Sơn tạm lắng bởi sự quyết liệt của các đơn vị chức năng thì cách đó hơn trăm km về phía tây, huyện miền núi biên giới Quế Phong - Nghệ An đã trở thành điểm nóng về tệ nạn buôn bán ma tuý. Các đường dây tội phạm nguy hiểm được cầm đầu bởi các bố già trong nước và nước ngoài đã tập trung về đây “lập chợ” và buôn bán rất sầm uất. Những địa danh như đỉnh Bù Con Cắng, khe Cọ Hoà, hang Phà Đòn... là nơi tập kết “hàng” của bọn chúng và đã xảy ra những cuộc đấu súng quyết liệt giữa cơ quan chức năng và các bố già khét tiếng và có những ông trùm đã bỏ mạng trên đường tháo chạy.

Càng về cuối năm, cơ quan chức năng truy quét quyết liệt và bọn tội phạm sau mỗi lần bị rượt đuổi lại càng quỷ quyệt, manh động và liều lĩnh hơn... Những ngày cuối tháng 12-2008, Phòng CSĐTTP về MT Công an Nghệ An và Đội kiểm soát Phòng chống ma tuý thuộc lực lượng Hải quan Nghệ An qua nguồn tin do người dân cung cấp đã phát hiện một đường dây ma túy với số lượng lớn do một “bố già” cầm đầu mang “hàng” từ Lào nhập biên vào nước ta. Tuy còn rất trẻ và mới bước chân vào hàng ngũ “cộm cán” nhưng bố già này đã có đủ kinh nghiệm để trở thành ông trùm khét tiếng của khu vực đường biên. Mỗi lần hắn di chuyển đều có các đối tượng người nước ngoài mang súng đi theo bảo vệ. Mọi nguồn tin cũng như di biến của hắn được CQĐT thu thập đầy đủ nhưng để bắt được quả tang đối tượng này không phải là chuyện dễ.

Đêm mùng 2 tết dương lịch 2009, nhận được tin báo từ cơ sở, đối tượng sẽ vận chuyển một số lượng hàng khá lớn nhập biên để giao cho một “đối tác” từ TP. Vinh vừa lên. Các chiến sĩ của Phòng CSĐTTP về MT CANA phối hợp với ~ội KSPCMT Cục Hải quan Nghệ An đã quyết tâm mật phục bắt bằng được “bố già” này. Ngay từ tối 2-1, 6 chiến sĩ đã ngụy trang mật phục trên cung đường QL48 (gần đập tràn xã Châu Kim) nơi dự báo đối tượng sẽ mang hàng đi qua. Trời càng về khuya càng lạnh, mưa phùn mỗi lúc một dày làm cho quần áo ai nấy ướt sũng, gió rừng hun hút lạnh giá buốt người. Nhưng để đảm bảo bí mật cho bước ngoặt của chuyên án, anh em trinh sát phải nằm rạp mình xuống đất trong sự hành hạ của muỗi, vắt rừng cắn răng nín thở chờ đợi đối tượng xuất hiện.

Sau gần 7 tiếng đồng hồ mật phục, lúc 2 giờ 20 phút sáng 3-1, trên cung đường đã giăng lưới sẵn, trong bóng tối xuất hiện hai bóng đen thoăn thắt lao về hướng thị trấn Kim Sơn. Chúng vội vã bước đi nhưng không biết rằng đang sa vào trận phục kích của trinh sát. Nhận biết đây là hai đối tượng khả nghi các phương án vây bắt bất ngờ được triển khai. Nhưng khi nhận thấy một trong hai tên cầm súng CKC và rất có thể có nhiều tên khác hậu thuẫn phía sau sẽ nổ súng chống trả nếu bị ép vào thế đường cùng thì rất nguy hiểm. Cuối cùng nhóm trinh sát phải chọn phương án đánh động để tìm hiểu tình hình đối phương. Một phát súng chỉ thiên chát chúa vang lên, tên cầm súng luống cuống cúi xuống rồi nhanh như chớp hắn lao mình vào rừng sâu tẩu thoát. Tên đi cùng vì cầm bọc hàng nên không kịp chuồn và đã bị các trinh sát lao ra khống chế...

“KHO BÁU” Ở TRONG RỪNG?

Sau một hồi vật lộn, hắn đã chịu thúc thủ buộc phải tra tay vào còng số 8. Ngay lập tức, đối tượng cùng gói hàng đã được đưa về trụ sở Công an huyện Quế Phong để lấy lời khai. Tại đây hắn đã khai tên là Vừ Bá Tủa (còn có tên khác là Vừ Bá Thái, SN 1981, ngụ tại bản Huồi Xái, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An). Gói hàng mà hắn mang theo là 6 phiến chất bột trắng được quấn băng keo rất cẩn thận. Tủa thừa nhận đó là 6 bánh heroin đang được hắn mang về Châu Kim tiêu thụ. Để qua mắt CQĐT, hắn đã khai nhận số heroin trên cách đây khoảng 4 năm đã được một người Lào (khoảng 69 tuổi, không nhớ rõ họ tên) mang sang nhờ tiêu thụ rồi sau đó ông ta biệt tăm (nghi là đã chết). Vì không bán được nên hắn đã mang 6 bánh heroin trên vào rừng sâu chôn giấu và thỉnh thoảng hắn có lẻn vào thăm “hàng” và xem đây như một “kho báu” của riêng mình được cất giấu một nơi tuyệt đối an toàn.

Thời gian qua, khi một số khu vực trọng điểm bị cơ quan chức năng truy quét quyết liệt và địa bàn Quế Phong tập trung nhiều băng nhóm nên rất sôi động. Vì “hàng” tương đối hiếm nên giá được đẩy từ 7.000USD/bánh lên đến 9.000 thậm chí 10.000USD nên Tủa đã quyết định vào rừng “khai quật kho báu” mang về bán. Trong khi chưa tìm được đầu ra thì cách đây vài ngày, bạn gái của hắn ở xã Châu Kim tên Hồng (do mới quen không nhớ rõ địa chỉ) cho biết có khách ở TP. Vinh lên kiếm “hàng”. Hồng hẹn Tủa mang hàng đến đường lớn sẽ ra đón nên đêm 2-1, Tủa được một người nước ngoài tên Xo mang súng đi cùng bảo vệ mang heroin xuống Châu Kim. Khi cả hai đi đến khu vực đập tràn của xã Châu Kim thì đột nhiên trong lùm cây nghe tiếng súng nổ, nhiều ánh đèn pin đồng loạt bật sáng và đồng thời lúc đó có ai đó thét lên ra lệnh đứng yên. Nghe vậy, tên Xo luống cuống cúi xuống nhưng rồi hắn cũng kịp trấn tỉnh cầm súng lao vào rừng trốn thoát trong khi đó Tủa vì xách gói “hàng” khá nặng không kịp phản ứng nên đã bị các trinh sát lao ra bắt quả tang.

Vừ Bá Tủa đã khai nhận như trên nhưng theo nguồn tin mà chúng tôi có được thì đường dây của đối tượng này đã được cơ quan chức năng theo dõi từ lâu. Tủa là một “bố già” khét tiếng ở khu vực này, hắn đã nhiều lần mang hàng với số lượng lớn từ bên kia biên giới vào Việt Nam cung cấp cho một số đường dây từ xuôi lên để đưa vào TPHCM cũng như ra Hà Nội và các tỉnh phía Bắc tiêu thụ. Đường dây này đã bị người dân phát giác tố cáo lên công an và chuyên án 109T đã được thành lập để đấu tranh phá án. Bên cạnh 6 bánh heroin, công an còn thu giữ thêm trong người nạn nhân một điện thoại di động. Hiện, tên tội phạm nguy hiểm này cùng toàn bộ tang vật đã được di lý về TP. Vinh để tiếp tục xử lý. Đây là thành tích đầu tiên của năm 2009 do lực lượng phòng chống tội phạm ma tuý CANA cùng phối hợp với Đội KSPCMT thuộc Cục Hải quan Nghệ An triệt phá, nó không những chặt đứt một đường dây lớn vận chuyển ma tuý vào nước ta tiêu thụ mà còn tạo ra một một chiến công xuất sắc đầu năm 2009 của CANA.