Kho báu "ma" 900 tỷ USD của ông "cố vấn"

Chúng loan tin rằng những kho tiền này được bậc tiền nhân giao cho các cụ (người cao niên) trông coi. Để tiếp cận và khai thác các kho tiền này phải được các cụ ủy quyền cho liên hệ với lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước Việt Nam và các cơ quan chức năng xin giấy phép. Nếu khai thác thành công sẽ được Nhà nước thưởng số tiền rất lớn. Người nào muốn tham gia khai thác phải đưa trước một số tiền để đi "quan hệ", chi phí vận chuyển và thăm hỏi, quà cáp cho các cụ giữ kho.

Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) xác định tin đồn được tung ra nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thủ phạm là Nguyễn Thành Chơn, 44 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH - TM Đông Hải, TP HCM.

Những tờ tiền Nguyễn Thành Chơn dùng để lòe những nạn nhân nhẹ dạ.

Tại cơ quan công an, Chơn khai trong năm 2009-2011, không có chức năng và khả năng lập dự án bất động sản nhưng vẫn chỉ đạo đàn em thuê vẽ bản đồ quy hoạch, lập thiết kế dự án phân lô bán nền tại một khu đất trống ở quận 6.

Chơn nhận hàng tỷ đồng của nhiều người rồi dùng số tiền này vào việc mua đi bán lại bất động sản. Do giá nhà đất đi xuống trầm trọng, công việc làm ăn của Chơn thua lỗ nặng. Chờ lâu không thấy giao đất, nhiều người tìm đến nhà Chơn đòi nợ, thậm chí đe dọa nếu không trả sẽ đánh chết. Chơn tìm cách lừa tiền người khác mang về trả bớt những món nợ đã "ứng trước".

Đầu tháng 8/2012, biết ông Huỳnh Văn Chính, thầy tu ở huyện Bình Chánh, có hai hộp "bond", Chơn tìm gặp xin được xem rồi phán: "Đây là loại hộp mà chính phủ, Cục Dự trữ liên bang Mỹ, Ngân hàng thế giới, Quỹ tiền tệ quốc tế IMF dùng để đựng những loại phôi in tiền đôla ghi sản xuất năm 2003 và 2006. Mỗi hộp này đại diện cho số tiền 274 tỷ 300 triệu USD".

Theo lời Chơn, nếu mang hai hộp Bond này trình cho Cục Dự trữ liên bang Mỹ, Ngân hàng thế giới và Quỹ tiền tệ quốc tế IMF thì sẽ được họ chi trả số tiền tương ứng ghi trong đó và ông Chính sẽ được hưởng 0,5% tổng số tiền. Chơn nói với ông Chính đưa hai hộp "bond" để đi làm các loại thủ tục và "chương trình" nhận tiền.

Đầu tháng 9/2012, Chơn nói ông Chính đưa 600 triệu đồng để bổ túc 3 block tiền USD (loại mệnh giá 100 USD có số sê ri liền nhau) dùng kèm theo 2 hộp Bond trình cho Cục Dự trữ liên bang Mỹ, Ngân hàng thế giới và Quỹ tiền tệ quốc tế IMF để nhận tiền.

Tạo vỏ bọc, Chơn thiết kế nhiều tờ giấy giới thiệu và một tấm thẻ "Cố vấn ban chiến lược Trung ương - Thẻ bất khả xâm phạm" có dấu đỏ. Để ông Chính tin, ngày 9/12/2012, Chơn dẫn một người đàn ông râu tóc bạc phơ đến giới thiệu là người trông coi kho tiền đang được đặt trên một hòn đảo ở tỉnh Kiên Giang, đồng thời chìa những loại giấy tờ tự chế cho ông Chính xem.

Khi con mồi say "tiền", Chơn lấy lý do vì đây là chuyến đầu tiên và phải hết sức bí mật nên không thể thuê tàu bè bên ngoài được mà phải tự đóng một con tàu trị giá 3 tỷ đồng để đưa những người thân tín ra đảo khuân vác tiền xếp lên tàu rồi áp tải về đất liền. Số tiền đóng tàu, Chơn và ông Chính mỗi người chịu một nửa. Sau đó, ông Chính đã đưa 1,5 tỷ đồng cho Chơn. Chờ lâu không thấy tiền về, ông Chính nhiều lần tìm gặp Chơn để hỏi thì hắn nại lý do khi thì bão liên tục, tàu không đi được hoặc đưa tiền lên tàu rồi nhưng đây là việc bí mật nên phải đi vòng qua vùng biển Campuchia nhằm tránh bị các lực lượng Bộ đội Biên phòng và Cảnh sát biển Việt Nam phát hiện, kiểm tra.



Thẻ do Chơn mạo danh.

Cũng với thủ đoạn này, đầu tháng 6, Chơn cho bà Lê Thị Lý (ở TP HCM) biết đang giữ hai hộp "bond" năm 2003 và 2006 với tổng trị giá của hai hộp là 548 tỷ 600 triệu USD. Nếu làm thủ tục xin giấy phép và tiền "bôi trơn" phải tốn vài trăm ngàn USD nhưng sau khi được phép khai thác về nộp cho Nhà nước để phục vụ vào mục đích an sinh xã hội thì những người có công sẽ được hưởng 30%. Để làm tin, Chơn giới thiệu với bà Lý là hiện đã có ông Chính tham gia. Tiền đã được chất lên tàu và đang trên đường về TP HCM rồi đưa số điện thoại của ông Chính cho bà Lý tự liên lạc.

Thấy ông Chính là thầy tu và ông cũng xác nhận đã giao cho Chơn thực hiện việc này, bà Lý rất tin. Ngày 11/6/2013 khi Chơn ngỏ ý muốn thế chấp hai hộp Bond với giá 500 triệu đồng, bà đã bảo người đem tiền đến tận nhà giao nộp cho Chơn.

Khi nhận tiền, Chơn đã viết cam kết với nội dung: "Tôi là Nguyễn Thành Chơn có nhận của bà Lý và ông Tương số tiền 500 triệu đồng. Cam kết trong vòng hai ngày sẽ cung cấp cho bà Lý 7 block tiền USD loại mệnh giá từ 1 đến 100 USD và 1.000.000 USD có số sê ri liền nhau theo hai bộ "bond" để bà Lý đi làm thủ tục lấy tiền ra".

Sau nhiều lần nhận của bà Lý và ông Tương số tiền lên đến 3,2 tỷ đồng, Chơn nhờ đệ tử Phạm Hoàng Dũng mang 150 triệu đồng đi đổi lấy 4 block tiền mệnh giá từ 1 đến 50 USD và 1,2 tỷ đồng đổi lấy 5 block tiền mệnh giá 100 USD mang về giao lại cho nhóm của bà Lý để chứng minh rằng đã lấy được tiền trong kho của các "cụ".

Trong vụ này, Chơn đã ẵm gọn trên 1,8 tỷ đồng và nếu tính cả vụ "làm ăn" với ông Chính thì số tiền lừa đảo lên đến 3,3 tỷ đồng.

Đại tá Nguyễn Xuân Mừng (Phó Cục trưởng Cục An ninh điều tra, Bộ Công an) cho biết, hiện nay có rất nhiều nhóm đang hoạt động theo kiểu như của Chơn nhưng với nhiều thủ đoạn rất tinh vi xảo quyệt.

Ngoài việc làm giả các loại giấy tờ của một số cơ quan đơn vị nhà nước, bọn chúng còn lập kế hoạch tiếp cận với một số lãnh đạo cao cấp đang công tác tại các bộ ngành hoặc những vị lãnh đạo cao cấp mới nghỉ hưu tham gia vào một số hoạt động xã hội. Sau khi những vị lãnh đạo tham dự, chúng tranh thủ quay phim, chụp ảnh, sau đó mang những hình ảnh này đưa cho những người nhẹ dạ mà chúng đang dụ dỗ để làm tin.

Theo Cảnh sát toàn cầu