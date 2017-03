Khó lý giải quanh vụ một phụ nữ chết bên ruộng lúa

Cái chết bất thường

Chúng tôi tìm đến nhà anh Ngô Phúc Trung (trú xóm Đông Hạ, Cẩm Vịnh, là chồng của chị Trần Thị Chinh (SN 1974) chết bất thường ngoài ruộng mới đây), không khí tang thương bao trùm.



Tiếp chuyện với vành khăn trắng trên đầu, anh Trung cho biết, sáng ngày 14/1, như thường lệ, anh dậy sớm đi mua lợn con để đưa ra chợ bán kiếm lời, đến cuối ngày thì thấy vợ gọi điện, anh bắt máy thì không nghe vợ nói gì rồi mất tín hiệu.

Tổ chức đám tang cho nạn nhân. (Ảnh báo Hà Tĩnh)

Về nhà, anh đi hỏi hàng xóm thì được biết vợ đi làm cỏ đồng. Chạy ra đồng tìm vợ thì không thấy, anh gọi thêm người thân đi tìm, lấy nhiều số điện thoại gọi vào máy chị Chinh vẫn không được.



Tiếp tục tìm kĩ hơn thì phát hiện vợ đã nằm bất tỉnh bên ruộng. Ngay sau đó, gia đình đã gọi điện báo công an xã.



Nhận được tin, Công an xã đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, đồng thời báo lên Công an huyện Cẩm Xuyên. Phía Công an huyện chỉ đạo giữ nguyên hiện trường.

Tuy nhiên, do thấy nạn nhân nằm chết dưới ruộng quá đau lòng, người nhà đã đưa thi thể về nhà trước khi Công an huyện đến hiện trường.



"Do không có biểu hiện của án mạng, trên người vợ tôi không có thương tích nên chúng tôi đã không cho mổ tử thi khám nghiệm" - Anh Trung buồn bã nói.



Vợ mất, anh Trung từ nay phải sống cảnh "gà trống nuôi con", phải chăm lo cho 4 đứa con ăn học. Đứa lớn hiện học lớp 10, đứa nhỏ học lớp 4.



Được biết, vợ chồng anh Trung làm hơn một mẫu ruộng, trước khi xảy ra sự việc, vợ anh là công nhân làm gạch của Công ty gạch Hà Xuyên (ở Cẩm Vịnh).



2 ngày trước khi xảy ra cái chết thương tâm, Công ty gạch hết nguyên liệu, tạm nghỉ thì chị Chinh tranh thủ ra đồng làm cỏ để chuẩn bị cho vụ gieo sạ sắp tới.

Loại trừ án mạng

Trưởng Công an xã Cẩm Vịnh Bùi Đức Hồng cho biết, khoảng 17h30 ngày 14/1, nhận được thông tin chị Chinh chết ngoài đồng, anh em công an xã đã nhanh chóng có mặt.

Cánh đồng của xã Cẩm Vịnh, nơi nạn nhân đi làm cỏ ruộng rồi chết bất thường, chiếc xe máy cũng bị mất trộm.

Tại hiện trường thuộc cánh đồng Chăm Moi Cột 7 (Cẩm Vịnh), phát hiện thi thể nạn nhân 2 chân vẫn còn gác trên bờ, người nằm ngửa dưới ruộng. Tay, chân vẫn còn đeo găng, tất. Trong túi áo nạn nhân vẫn còn chìa khóa xe máy, chìa khóa nhà.



Chiếc điện thoại rơi ra khỏi tay khoảng 10cm, vẫn không bị mất nguồn, kiểm tra thấy hàng chục cuộc gọi nhỡ, là các số máy của người thân gọi vào.



Cách thi thể nạn nhân khoảng 80-100m, phát hiện 1 cái cuốc, 1 cái liềm được người nhà nhận dạng là của nạn nhân đưa ra để làm cỏ.

Chiếc xe máy Jupiter màu đen BKS 38N2 - 2955 của nạn nhân đi ra đồng làm cỏ dựng trên đường thì đã mất. Nhận định về vị trí dựng xe máy cách nơi nạn nhân làm cỏ khoảng vài trăm mét, cạnh QL 1A.

Cũng theo ông Hồng, khi Công an huyện có mặt, kiểm tra thi thể nạn nhân không phát hiện dầu vết gì. Phía gia đình cam kết không mổ tử thi nên việc này đã không thực hiện.



Trưởng Công an huyện Cẩm Xuyên, Thượng tá Phạm Khánh Toàn cho biết, vụ việc đã loại trừ dấu hiệu án mạng, nạn nhân có tiền sử bệnh tim. Giờ anh em đang tập trung điều tra về chiếc xe máy bị mất trộm.



Tuy nhiên, phía gia đình trước đó đã bác bỏ thông tin về việc nạn nhân có tiền sử bệnh tim. Được biết, nạn nhân khi còn sống có thể trạng rất khỏe mạnh.

Theo Trần Văn - Duy Quang (VNN)