Khổ vì tin đồn trúng trầm tiền tỉ

Công an huyện Đại Lộc (Quảng Nam) cho biết đang tiến hành điều tra làm rõ một nhóm người có hành vi đe dọa để cưỡng đoạt tài sản các phu trầm ở xã Đại Nghĩa (Đại Lộc) do tin đồn họ trúng trầm hàng chục tỉ đồng.

Theo đơn cầu cứu của gia đình anh NĐC (trú thôn Đức Hoa, xã Đại Nghĩa), những ngày qua có một nhóm người từ đâu xuất hiện, che khẩu trang kín mặt uy hiếp gia đình anh. Nhóm này dùng “bom xăng” ném vào cửa nhà gây cháy rồi xông vào nhà gí dao vào cổ vợ con anh C. buộc đưa tiền. Không lấy được tiền, chúng cầm gậy đập vỡ hết cửa kính.

anh C. làm nghề tìm trầm ở vùng núi Khánh Hòa. gần đây anh và đồng nghiệp có trúng một ít kỳ nam (trầm). Sau đó đã dấy lên tin đồn nhóm anh C. “trúng trầm hàng chục tỉ đồng” mặc cho anh khẳng định chỉ trúng vài chục triệu đồng.

Cửa nhà của phu trầm NĐC bị nhóm người xin đểu đập vỡ kính. Ảnh: LỆ THỦY

Hiện Công an huyện Đại Lộc và Công an xã Đại Nghĩa đã tăng cường lực lượng tuần tra, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Đồng thời, điều tra, khoanh vùng các nghi can có hành vi “khủng bố”, xin đểu gia đình anh C. cũng như một số phu trầm khác.

Trước đó, vào cuối năm 2012, tại các xã như Đại Đồng, Đại Nghĩa (huyện Đại Lộc) cũng rúng động vì tin đồn các phu trầm trong làng trúng bận trầm hàng trăm tỉ đồng. Những nông dân quanh năm chân lấm tay bùn bỏ vườn ruộng để lên rừng tìm trầm phút chốc giàu có, xây nhà lầu, sắm xe. Ngay sau đó, các băng nhóm giang hồ cũng kéo về đây đâm chém để cướp trầm, đòi phu trầm tiền bảo kê. Ngay chính trong nội bộ của những nhóm “điệu trầm” cũng phát sinh mâu thuẫn, tranh chấp, kiện tụng vì ăn chia không đều. “Lộc rừng” không giúp cho tình làng nghĩa xóm nơi đây trở nên đẹp đẽ hơn mà làm cuộc sống bình yên bị xáo trộn, người làng trở nên nghi kỵ, đề phòng lẫn nhau.

LỆ THỦY