Khóa cửa đốt vợ do mâu thuẫn

Con rể phóng hỏa đốt vợ và mẹ vợ Chiều 26-2, Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) cho biết đang tạm giữ hình sự Ngô Công Sơn (quê Cần Thơ) để điều tra làm rõ về hành vi đe dọa giết người. Theo điều tra ban đầu, Sơn và vợ là chị NTK (quê Vĩnh Long) buôn bán ở một ki-ốt khu phố Tân An (thị xã Dĩ An). Thời gian gần đây vợ chồng Sơn phát sinh mâu thuẫn, cãi nhau. Rạng sáng 23-2, Sơn khóa cửa ngoài nhốt vợ cùng mẹ vợ ở trong ki-ốt rưới xăng xung quanh châm lửa đốt rồi bỏ đi. Lúc này mẹ con chị K. phát hiện lửa cháy nhưng không thoát được ra ngoài liền kêu cứu. Nhận được tin báo, Công an thị xã Dĩ An nhanh chóng điều tra, khám nghiệm hiện trường. Sau khi gây án, Sơn bỏ trốn rồi đến cơ quan công an đầu thú. VŨ HỘI