Khóa tay cặp tình nhân cố thủ trong nhà với súng và lựu đạn

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, Vũ Doãn Thuần là một đối tượng nghiện nặng, đã có 2 tiền án về các tội trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Đối tượng này hung hãn tới mức, mâu thuẫn xảy ra trong gia đình, hắn cũng đập tan cả ban thờ và có lần còn đập vỡ cả ngôi mộ xi măng.

Đối tượng Vũ Doãn Thuần.



Mới đây, do xích mích, đối tượng xách cả súng đến nhà anh Vũ Văn Đoan cùng xã đe dọa. Bà Phan Thị Nhã, là hàng xóm liền kề cũng bị hắn ném đạn sang nhà cảnh cáo. Song nguy hiểm là trước mọi hành vi bất hảo của hắn, không người bị hại nào dám ra mặt tố giác.

Đầu năm 2013, Thuần bỏ vợ con, cặp với Vũ Thị Thu Huyền (17 tuổi), ở huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. Căn cứ tài liệu thu thập được, hồi 17h ngày 3/10, Công an huyện An Dương quyết định phá án. Khi Đội CSĐT tội phạm hình sự vây chặt căn nhà Vũ Doãn Thuần và Vũ Thị Thu Huyền đang ở, hai đối tượng cố thủ và tuyên bố: Sẵn sàng cho nổ lựu đạn để chết cùng lực lượng truy bắt chúng.

Xác định tên Thuần luôn có vũ khí nóng bên người và có thể sẽ chống đối quyết liệt, Ban chuyên án chỉ đạo Đội CSĐT tội phạm hình sự sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, khống chế hành vi manh động và không để hắn trốn thoát. Đồng thời thông qua mối quan hệ xã hội và gia đình, khôn khéo vận động đối tượng đầu thú.

Kiên trì đấu tranh, đến 2h ngày 4/10, lực lượng Công an đã buộc Vũ Doãn Thuần phải tự mở cửa, hạ vũ khí và cùng Vũ Thị Thu Huyền khai nhận mọi hành vi vi phạm pháp luật. Khám xét nơi ở của Thuần, lực lượng Công an đã thu giữ 1 súng bắn đạn hoa cải cùng nhiều đạn; 2 quả lựu đạn mỏ vịt và 1 lựu đạn khói cùng một số kiếm, côn sắt.

Hiện CQĐT đang tiếp tục điều tra mở rộng. Ai là nạn nhân các vụ án do Vũ Doãn Thuần gây ra, cần đến Công an huyện An Dương trình báo, hoặc liên lạc theo số điện thoại 0313871801.



Theo Quốc Phòng - Văn Thịnh (CAND)