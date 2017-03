Khỏa thân xông vào trụ sở công an ‘quậy’

Sáng 31-5, trong tình trạng khỏa thân, Phú xông vào trụ sở Công an quận 1 (đường Yersin, phường Cầu Ông Lãnh) đòi được vào bên trong. Trực ban yêu cầu Phú mặc quần áo mới cho vào trụ sở thì Phú la hét và lao vào bên trong khuôn viên. Trực ban điện thoại báo Công an phường Cầu Ông Lãnh đến xử lý. Khi công an và bảo vệ dân phố đến hiện trường, yêu cầu Phú về trụ sở để làm rõ thì Phú giật gậy, tấn công làm một bảo vệ dân phố bị thương vùng đầu, phải vào viện khâu sáu mũi.

Bị khống chế đưa về trụ sở, Phú lảm nhảm, cười nói và bất hợp tác. Đến cuối ngày, qua cơn ngáo đá, Phú mới khai báo tên tuổi của mình.

Phòng CGST (Công an TP Hà Nội) cho biết các đơn vị của phòng đã phối hợp bắt giữ Bùi Duy Ruật (trú Thanh Trì, Hà Nội) khi người này chạy xe tông vào hai ô tô trong trụ sở Bộ GTVT (80 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội) rồi đánh xe bỏ chạy vào chiều 2-6.

PC67 Hà Nội đã thông báo cho các đơn vị địa bàn bắt giữ chiếc ô tô trên. Qua kiểm tra, nồng độ cồn trong người ông Ruật vượt mức cho phép. Vụ việc được giao cho công an phường xử lý.