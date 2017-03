Khoảnh khắc cúi đầu nhận tội của tên sát thủ bắn người ở vũ trường

Thế nhưng nhìn bản lý lịch của Thái “Côn” nhiều người không thể hình dung được, đó là một tay giang hồ khuấy nước chọc trời, với những thành tích mà những tay giang hồ khác cũng có phần nể phục.

Ngày Thái tìm đến trụ sở Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP Hồ Chí Minh đầu thú về tội “giết người” khi gây ra vụ dùng súng bắn người cách đây nửa nó bnăm tại 1 vũ trường ở trung tâm TP Hồ Chí Minh thì người viết đã gặp và hỏi chuyện tay giang hồ số má đó.

Bắn người kinh hoàng tại vũ trường ở Sài Gòn

Thái “Côn” có khuôn mặt rất dễ tạo thiện cảm với những người đối diện, đặc biệt là giọng xứ Bắc đặc sệt ngọt ngào cũng dễ đi vào lòng người. Thái nói rằng, giới giang hồ thường lấy tên cha đặt kèm theo tên của kẻ đó trở thành biệt danh và cái tên Thái “Côn” cũng như thế. Biệt danh Thái “Côn” hắn không thích mấy, nhưng đã lỡ gắn bó với cuộc đời tù tội của hắn.

Ngoài ra Thái còn nói hắn có 1 biệt danh khác là Thái “Bắc”, cái biệt danh chỉ xuất hiện sau này khi Thái trốn lệnh truy nã vào TP Hồ Chí Minh ẩn náu. Nói về hành vi dùng súng cố sát người tại trước vũ trường 030 – X club (số 21 – 27 đường Tôn Thất Thiệp, phường Bến Nghé, quận 1, TP Hồ Chí Minh) xảy ra cách đây hơn nửa năm mà chính Thái là hung thủ trực tiếp gây án thì hắn nói, lúc đó bản tính giang hồ trỗi dậy, nên quyết tâm phải hạ sát đối thủ, dù biết hậu quả đón nhận là không hề nhẹ nhàng. “Bản tính giang hồ, nó là vậy” – Thái "Côn” khẳng định.

Lật lại hồ sơ vụ án cho thấy, khoảng 23h45’ đêm 11/2 một nhóm gồm gần 20 người chủ yếu là trong gia đình của bà Vương Thị Tường Vy (33 tuổi, ngụ phường 2, quận Tân Bình) trong đó có người bạn của bà Vy, là ông Phạm Anh Tuấn (45 tuổi, ngụ đường Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Kao, quận 1, TP Hồ Chí Minh) tìm đến vũ trường 030 – X club để giải trí. Tại đây người nhà, bạn bà Vy ngồi vào 1 bàn sát bàn bên cạnh của nhóm Thái côn, có khoảng hơn chục thanh niên. Theo lời các đối tượng có liên quan và chính Thái “côn” khai báo thì nhóm của Thái chẳng xa lạ gì với các bảo vệ của vũ trường này bởi lẽ nơi đây là địa điểm chúng hay tụ tập ăn chơi lúc nửa đêm về sáng.

Do nhóm người đi đông, nên một số người trong nhóm của bà Vy có ngồi lấn sang một phần bàn của nhóm Thái “Côn”, dẫn đến 2 bên xảy ra cự cãi lớn tiếng với nhau. Lúc này ông Phạm Anh Tuấn đại diện cho nhóm bạn mình qua bàn của Thái “Côn” để giảng hòa. Sau đó thì mỗi nhóm tiếp tục cuộc vui của mình như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên khoảng chưa đầy 30 phút sau, trong khi nhảy theo tiếng nhạc chát chúa trong vũ trường thì một số người trong 2 nhóm lại xảy ra va chạm với nhau ở vị trí sàn nhảy.

Thái “Côn”, tức Phùng Anh Thái, đối tượng Trần Thanh Tùng.

Lần này 2 nhóm lại lớn tiếng căng thẳng với nhau, sau màn đấu “võ mồm”, 2 nhóm lại dùng ly tách, vỏ chai, vật dụng có trên bàn của mình tại vũ trường để ném về nhau quyết ăn thua. Thấy vậy bảo vệ của vũ trường đã đứng ra can ngăn, do nhóm của Thái “Côn” là khách quen, nên các bảo vệ xuống nước, mời nhóm Thái ra về trước. Ra khỏi vũ trường nhóm của Thái “Côn” không chịu ra về mà quyết định phục kích trước cổng vũ trường 030 – X club nhằm phục kích nhóm người nhà, bạn bè của bà Vy để ăn thua đủ một phen.

Đúng như tính toán của Thái “Côn” và đồng bọn, khoảng 1h45’ rạng sáng 12/2 nhóm của bà Vy ra về; tuy nhiên khi vừa bước ra khỏi vũ trường nhóm này đã bị nhóm của Thái “Côn” phục kích, lao vào hành hung. Quá bất ngờ, những người trong nhóm bà Vy chưa kịp phản ứng, lập tức Thái rút ra từ trong người một khẩu súng ngắn nhắm vào cổ của ông Phạm anh Tuấn nã đạn ở cự ly gần. Sau đó nổ kinh hoàng vang lên, nhiều người thấy ông Tuấn đã ôm cổ gục xuống kêu la. Sau khi gây án, Thái “Côn” và đồng bọn cầm súng chạy bộ tẩu thoát. Riêng nạn nhân Phạm Anh Tuấn đã được những người bạn đưa vào bệnh viện cấp cứu. Sau đó ông này đã được các y bác sĩ phẫu thuật gắp đầu đạn ra khỏi cổ, nối dây thanh quản và đã may mắn thoát chết, đến nay sức khỏe đã bình phục.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin có vụ nổ súng bắn người xảy ra trước vũ trường 030 – X club lực lượng Công an quận 1 và đội điều tra truy xét trọng án, Phòng PC45 Công an TP Hồ Chí Minh đã vào cuộc điều tra và khoanh vùng, truy xét hung thủ gây án. Điều đáng nói là giữa hung thủ và nạn nhân Phạm Anh Tuấn cũng như những người trong nhóm bà Vy không quen biết với nhau, không thù oán với nhau từ trước cho nên công tác điều tra gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên từ thông tin cung cấp của các nhân chứng, đặc biệt là các bảo vệ vũ trường từng biết đến tên tuổi của Thái côn thì cơ quan Công an đã khoanh vùng được nghi phạm gây án, vốn là một số tay anh chị có gốc từ Hà Nội trốn nã, trôi dạt vào phía Nam.

Hồ sơ về tay giang hồ Thái ”côn” và cuộc trốn chạy nửa năm trời

Khi ra đầu thú Thái “Côn” khai nhận, ngay sau khi gây án cả nhóm chạy bộ thoát thân sau đó thuê taxi về một ngôi nhà trên đường Dương Tử Giang, quận 5 để ẩn náu. Được biết đây là ngôi nhà của Cao Chu Hải (24 tuổi, ngụ phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội) thuê để ở, Hải chính là một người bạn thân thiết của Thái côn, đã bao bọc Thái khi hắn trốn lệnh truy nã từ Hà Nội vào TP Hồ Chí Minh ẩn náu. Cả nhóm ngủ lại nhà của Hải, chờ đến sáng thì chia nhau ra tẩu thoát, mỗi người mỗi nơi.

Từ thông tin điều tra và bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc sảo, gần 3 ngày sau khi xảy ra vụ bắn người kinh hoàng, các trinh sát của Phòng PC45 Công an TP Hồ Chí Minh đã tóm được Cao Chu Hải để điều tra, xử lý về hành vi “không tố giác tội phạm”. Lúc này lực lượng Công an đã xác định được kẻ gây án chính là Thái, tức Phùng Anh Thái và 1 đối tượng khác là Trần Thanh Tùng (38 tuổi, ngụ phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội) – là đàn anh giang hồ của Thái. Tuy nhiên khi các trinh sát bắt giữ được Hải thì 2 đối tượng trên đã cao chạy xa bay, Hải khai báo không biết 2 người bạn đó đã đi đâu. Qua quá trình điều tra Công an TP Hồ Chí Minh phát lệnh truy tìm Tùng, rồi sau đó phát lệnh truy nã Thái “Côn” về hành vi giết người. Tuy nhiên tung tích của chúng vẫn mịt mờ.

Nói về Thái “Côn” mặc dù gương mặt khá điển trai, thư sinh; thoạt nhìn ai cũng dễ có cảm tình; thế nhưng nhìn vào lý lịch đen của Thái thì không ai không sợ về thành tích, tiếng tăm giang hồ. Theo tìm hiểu từ nhỏ Thái “Côn” đã lộ vẻ giang hồ, thích ăn chơi vả tỏ ra khá gan lỳ. Cho nên mới bước sang tuổi 18 của thời thanh niên, hắn đã lãnh mức án 8 năm tù về tội danh “cướp tài sản”. Ra tù chưa được bao lâu, Thái “Côn” vẫn chứng nào tật nấy và có phần nguy hiểm hơn khi trở thành tay anh chị có tiếng.

Chỉ vài tháng ngắn ngủi được quay trở lại với xã hội, đầu tháng 4/2011 Thái “Côn” cùng một số đối tượng khác, trong đó có đàn anh Trần Thanh Tùng đã tham gia một vụ dùng hung khí truy sát người gây kinh hãi rồi bỏ trốn; đến cuối tháng này Công an TP Hà Nội đã phát lệnh truy nã Thái và cả Trần Thanh Tùng về hành vi “gây rồi trật tự công cộng”. Trốn sự tầm nã gay gắt của công an TP Hà Nội, Thái và cả Tùng tìm vào nương nhờ vào Cao Chu Hải. Tại đây chúng im hơi lặng tiếng cho đến khi gây ra vụ dùng súng hạ sát người trước vũ trường 030 – X club vào rạng sáng 12/2 như đã đề cập ở trên.

Mới đây, khi ra đầu thú Thái “Côn” có khai, sáng 12/2, tức là vài giờ sau khi hạ sát nạn nhân Phạm Anh Tuấn nhóm của Thái quyết định chia nhau ra ẩn náu để tránh sự truy xét của công an. Riêng Thái quyết định bắt tàu ra Thanh Hóa để lẩn trốn. Tại đây, Thái suy nghĩ nếu du nhập vào đám giang hồ xứ Thanh thì sớm muộn gì cũng bị cơ quan Công an phát giác, và “rừng nào cọp đó” nếu Thái có du nhập được vào đám du thủ du thực tại địa phương cũng không kiếm sống được. Do đó Thái quyết định im hơi lặng tiếng, sống lang thang ở khắp các bãi biển, bến tàu, bến xe… ở vùng đất xa lạ này.

Qua nửa năm thấy rằng sự trốn chạy của mình sớm muộn rồi cũng bị sa lưới pháp luật, đồng thời giai đoạn này tiền hết sạch nên hắn vét túi mua vé tàu xe vào Nam và đến sáng 10/8 thì tìm đến trụ sở Phòng PC45, Công an TP Hồ Chí Minh để đầu thú, khai báo toàn bộ hành vi phạm tội; kết thúc cuộc trốn chạy hơn nửa năm trời dài.

Riêng về khẩu súng mà Thái đã dùng để bắn ông Tuấn, hắn thừa nhận đây là khẩu súng tự chế Thái mua lại của một người lạ không rõ tung tích. Sau khi gây án Thái vẫn thủ trong người, nhưng trên đường đi tàu ra Thanh Hóa thì hắn đã vứt bỏ khẩu súng tại khu vực đèo Hải Vân, nơi giáp ranh giữa TP.Đà Nẵng và tỉnh Thừa Thiên – Huế. Thái “Côn” – tay giang hồ có vẻ mặt thư sinh - khẳng khái: “Gây án thì phải trả giá, đó là pháp luật, tôi chấp nhận”

Theo Hải Duy (Cảnh sát toàn cầu)