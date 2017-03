Khoanh vùng giang hồ chém lìa tay nạn nhân

Chiều tối 7-3, một nguồn tin từ Công an quận Gò Vấp (TP.HCM) cho hay Cơ quan CSĐT quận này đã mời một thanh niên lên làm việc vì nghi có liên quan đến nhóm giang hồ chém lìa tay em Bùi Hoàng Thiên Phương (16 tuổi, trú phường 14, quận Gò Vấp) trước cây xăng Biên Khoa ở phường 14 vào đêm 6-3.

Theo thông tin ban đầu, khuya 6-3, anh Nguyễn Văn Phong chở Phương trên xe máy đi cùng sáu người bạn lưu thông trên đường Phạm Văn Chiêu.

Khi vừa đến trước cây xăng, một nhóm thanh niên khoảng tám người trên bốn xe máy đuổi tới, tấn công anh Phong và Phương.





Cơ quan chức năng phong tỏa hiện trường để điều tra vụ chém lìa tay. Ảnh: T.TÂN

Em Phương đưa cánh tay lên để đỡ thì bị chém đứt lìa. Hai người này tiếp tục bị nhiều nhát chém vào người, ngã ra đường.

Nhóm bạn của Phương hoảng sợ bỏ chạy nhưng có một người xuống xe chống trả, đá kẻ gây án ngã xuống đường. Sau đó kẻ chém người lên xe bỏ chạy.

Một người dân đã nhặt bàn tay của Phương và mọi người đưa hai nạn nhân vào BV 175 cấp cứu.

Vụ chém người được một camera an ninh ở cửa hàng Thế Giới Di động gần đó ghi lại và công an trích xuất dữ liệu để truy lùng nhóm hung thủ.

Theo các bác sĩ tại BV 175, nạn nhân Phong bị vết thương ở cổ tay, cẳng tay phải và bàn tay phải. Nạn nhân này đã được phẫu thuật và hiện sức khỏe tiến triển tốt.

Riêng em Phương bị chấn thương ở tay, đầu, máu tụ trong não và gãy chân, bàn tay bị đứt rời khó nối lại…

Theo gia đình, anh Phong và Phương làm việc trong một xưởng mộc. Trước đó Phương có mâu thuẫn với một người.

Dựa trên lời khai những người liên quan và hình ảnh trích xuất từ camera an ninh, công an đã khoanh vùng nghi can, mời những người liên quan lên làm rõ vụ việc.

“Chúng tôi đang quyết liệt điều tra, làm rõ các tình tiết liên quan” - một lãnh đạo Công an quận Gò Vấp cho hay.