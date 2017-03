Khoanh vùng kẻ sát hại vợ, con trưởng ban dân vận

Thi thể hai nạn nhân được bàn giao cho gia đình để tổ chức tang lễ.

Công an đã thu giữ một số tang vật tại hiện trường, tung nhiều mũi trinh sát xác minh các thông tin liên quan.



Lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường. Ảnh: PN

Bước đầu công an xác định: Trưa 24-10, bạn của con trai ông Thường gọi điện thoại rủ đi chơi game nhưng không liên lạc được. Trong khoảng thời gian từ 16 giờ đến 16 giờ 30, ông Thường gọi cho vợ cũng không có người bắt máy. Khi về tới nhà gần 17 giờ, ông lên phòng ngủ ở lầu một thì thấy cửa phòng khóa. Vào trong, ông thấy vợ nằm đắp chăn trên giường, ngưng thở liền gọi người thân đưa bà đi cấp cứu nhưng quá muộn. Sau khi đưa bà Nga đi, người thân phát hiện thi thể con trai ông Thường bị trói ở gần nhà bếp dưới tầng trệt, xung quanh nhiều máu. Bước đầu công an xác định vợ ông Thường tử vong do bị ngạt, còn con trai ông có hai vết thương ở đầu.

Theo một nguồn tin, sau khi xảy ra vụ án, chiếc xe máy của con trai ông Thường bị mất. Các tài sản trong nhà không có dấu hiệu lục lọi, xáo trộn. Công an đã khoanh vùng nghi can.