Khói thuốc lá trong BV: Luật không khả thi, người bệnh lãnh đủ

Bác sĩ Đặng Huy Quốc Thịnh, Phó Giám đốc Bệnh viện Ung bướu TP.HCM: Hút thuốc như “dầu đổ vào lửa” Hút thuốc lá là nguyên nhân gây ra nhiều loại ung thư. Khi hút thuốc, những chất gây ung thư có trong khói thuốc sẽ thẩm thấu vào máu và tác động đến hầu hết các cơ quan trong cơ thể. Một người bị ung thư do hút thuốc nhưng tiếp tục hút là tiếp tục đưa nguyên nhân gây ung thư vào máu. Cũng như một đám cháy mà người nào đó tiếp tục đổ thêm dầu vào thì nó sẽ bùng lên. Ngoài ra, hút thuốc sẽ gây khó khăn cho việc điều trị. Về nguyên tắc, từ lúc phát hiện ung thư do thuốc là phải cắt đứt ngay tác nhân gây bệnh. Người hút thuốc lá thụ động là người ngửi khói thuốc do người khác nhả ra cũng có khả năng bị ung thư. Ông Phạm Văn Tâm, 50 tuổi, nuôi vợ tại Bệnh viện Ung bướu: Tôi không hút thuốc trong bệnh viện Tôi biết hút thuốc là gây nên bệnh phổi nhưng bỏ hoài mà không được. Tuy nhiên, sau này tôi chỉ hút thuốc the, một tuần vài ba điếu cho đỡ... ghiền thôi. Từ lúc vào bệnh viện đến nay đã 20 ngày, tôi bỏ không hút luôn, hơn nữa trong khuôn viên bệnh viện cũng không cho hút. Tôi tán thành việc nghiêm cấm hút thuốc lá trong bệnh viện, bởi bản thân tôi bây giờ nghe mùi thuốc cũng rất khó chịu. Chị Trần Thị Ngọc Tâm, đang nuôi con tại Bệnh viện Nhi đồng 2: Rất nhiều người vô ý thức Ông xã tôi cũng hút thuốc nhưng cách đây ba tháng anh đã quyết định bỏ vì con. Bé mới 14 tháng tuổi, hít khói thuốc lá chừng 15 phút là hôm sau bệnh liền. Để bảo vệ sức khỏe cho gia đình và nhất là em bé còn nhỏ tuổi, tôi đã viết tấm bảng “Không hút thuốc” to như ở bệnh viện để treo trong nhà mình. Do đó, khách tới nhà tôi chơi cũng không dám hút. Không hiểu sao tại bệnh viện nhi đồng mà còn nhiều người hút thuốc. Tôi rất ghét mùi thuốc lá, tốt hơn hết là trong bệnh viện không ai nên hút thuốc lá để bảo vệ sức khỏe cho chính họ và cho cả mọi người xung quanh.