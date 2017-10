Khởi tố 1 kế toán tham ô tiền chính sách

(PL)- Ngày 18-10, Đại tá Lương Tấn Dĩnh, Trưởng phòng Tham mưu, người phát ngôn Công an tỉnh Phú Yên, cho biết cơ quan CSĐT công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Ngọc Tĩnh, cán bộ Ủy ban MTTQ huyện Tuy An (Phú Yên), để điều tra về tội tham ô.