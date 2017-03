Khởi tố 10 đối tượng đánh bạc

Ngày 2/10, Cơ quan CSĐT Công an quận Kiến An, Hải Phòng khởi tố bị can và tạm giam để điều tra 10 đối tượng:

Bao gồm: Lê Đình Lai (đối tượng có 3 tiền án), 33 tuổi và Đinh Văn Cường (đối tượng có 3 tiền án), 28 tuổi, cùng ĐKTT phường Phủ Liễn; Hoàng Văn Nam (đối tượng có 2 tiền án), 28 tuổi; Trần Đình Tuyền, 24 tuổi; Nguyễn Mạnh Ninh, 29 tuổi; Phạm Thị Thủy, 54 tuổi; Phạm Thị Sáu, 41 tuổi; Phạm Thị Xuân (Sót), 48 tuổi, cùng ĐKTT phường Tràng Minh, quận Kiến An, Hải Phòng; Nguyễn Việt Anh, ĐKTT thị trấn Núi Đối, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng về tội danh đánh bạc; Phạm Thị Bé (tức Bích - đối tượng có 1 tiền án), 47 tuổi, ĐKTT phường Tràng Minh, quận Kiến An, Hải Phòng về tội gá bạc.

Trước đó, hồi 19h30 ngày 30/9, Đội CSĐT tội phạm hình sự và Đội CSĐT tội phạm ma túy - Công an quận Kiến An bắt quả tang 17 đối tượng đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa.

Trong chiếu bạc, Lê Đình Lai là kẻ “cầm cái”, y còn được Phạm Thị Bé nhờ thu “tẩy”. Cơ quan điều tra đã đủ căn cứ xác định 10 đối tượng nói trên phạm tội đánh bạc.



Theo Văn Thịnh (CAND)