Khởi tố 11 người trong đường dây lô đề liên tỉnh

Những người cầm đầu đường dây trên bị bắt tạm giam là Nguyễn Thị Thu Hoa, Mai Thị Đào, Bùi Việt Hùng và Nguyễn Thị Ánh Tuyết. Có sáu bị can bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú gồm Bùi Thị Thanh Vân, Trần Thị Bích Trâm, Võ Thị Phương Hồng, Mai Thị Hoa Thi, Mai Thị Xuân Hương, Nguyễn Thị Thanh Phượng (những người này cùng quê Đà Nẵng). Riêng Nguyễn Đăng Duy (ngụ phường Phú Thuận, TP Huế) đang bỏ trốn.

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, vào đêm 4-9, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi số đề do Hoa và Đào cầm đầu. Khám xét nhà riêng của Hoa, Đào và các “vệ tinh” liên quan, công an lập biên bản tạm giữ 199 triệu đồng, trên 500 tịch đề (trong đó số tiền tịch đề thể hiện trong ngày 4-9 là trên 900 triệu đồng), chín máy fax, sáu máy tính cá nhân… Hoa và Đào khai nhận tổ chức đường dây cờ bạc dưới hình thức ghi đề từ năm 2012 với nhiều “chân rết” ở các địa phương như Huế, Quảng Nam…

LỆ THỦY