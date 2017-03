Khởi tố 12 “đại gia” hải sản đánh bạc

Bước đầu Công an TP Phan Thiết đã cho gia đình bảo lãnh năm con bạc, tạm giữ hình sự 12 người khác để làm thủ tục khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam. Theo phản ánh của người dân địa phương, sòng bạc tại kho đông lạnh Minh Hải do ông Nguyễn Năm làm chủ đã hoạt động một thời gian dài chơi với hình thức đánh tài xỉu và đánh rất lớn. Hầu hết các con bạc đều là “đại gia” thu mua, chế biến hải sản có máu mặt ở Mũi Né.

Như Pháp Luật TP.HCM đưa tin, rạng sáng 18-3, Công an TP Phan Thiết bắt quả tang 17 con bạc, trong đó có ba nữ tham gia sát phạt. Lực lượng công an đã lập biên bản thu giữ tại chiếu bạc hơn 100 triệu đồng, 422 USD, 1.000 yen Nhật, nhiều điện thoại di động, xe mô tô và các phương tiện khác…

PHƯƠNG NAM